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'O anda yıkıldım ve ağlamaya başladım...' Kurtarma ekibinin anlattıkları Yunanistan'ı sarstı!

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#Deprem#Yunanistan#Türkiye
O anda yıkıldım ve ağlamaya başladım... Kurtarma ekibinin anlattıkları Yunanistanı sarstı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 13:20

Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan EMAK üyesi Kostas Athanasopoulos'un Atina Haber Ajansı'na anlattıkları Yunanistan'ı derinden etkiledi. Neredeyse tüm gazeteler adamın açıklamalarına yer verirken sosyal medya kullanıcıları da yaşananlar karşısında sarsıldıklarını yazdı...

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Babası da Yunanistan İtfaiyesi ve Yunanistan Acil Afet Müdahale Ekibi (EMAK) üyesi olan ve 14 yıldır arama kurtarma çalışmalarına katılan Kostas Athanasopoulos 7 Şubat sabahı güneşin ilk ışıkları ile Hatay'a geldi.

TÜRKİYE ONU DÖKTÜĞÜ GÖZYAŞLARI İLE TANIDI

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ülkemize yardım eli uzatan ilk ülkelerden biri olan Yunanistan'ın arama kurtarma ekibinin bir üyesi olan Athanasopoulos'u Türkiye kurtardığı küçük çocuk sonrası döktüğü gözyaşları ile tanımıştı.

O anda yıkıldım ve ağlamaya başladım... Kurtarma ekibinin anlattıkları Yunanistanı sarstı

YUNANİSTAN'I SARSAN SÖZLER

TÜRKİYE'deki çalışmaları sona erdikten sonra ülkesine dönen Athanasopoulos, depremzedelerin baş etmek zorunda kaldıkları acı ve felaketi Atina Haber Ajansı'na anlattı.

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EMAK üyesinin anlattıkları bugün Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Athanasopoulos'un sözlerine neredeyse tüm Yunan gazeteleri yer verirken sosyal medya kullanıcıları da adamın anlattıkları karşısında sarsıldıklarını belirtti.

"İÇGÜDÜSEL OLARAK ELDİVENLERİMİ ÇIKARDIM AYAKLARINI TUTTUM"

50 yaşında bir adamın kurtarılması için çalışma yaptıklarını anlatan Kostas, girdiği enkazın altında 6 yaşında bir kız çocuğu ile karşılaştığını anlatıyor;

"Tıpkı oğlumu çorapsız gördüğümde üşüyüp üşümediğini kontrol ettiğim gibi içgüdüsel olarak hemen eldivenlerimi çıkardım ve ayaklarını tuttum. Çok üşümüştü. Isıtabilmek için hemen sarıldım ve bir yandan yanımızdaki sağlık ekiplerine seslendim. Doktorlar onu sakın uyutma, uyanık kalsın dediler"

O anda yıkıldım ve ağlamaya başladım... Kurtarma ekibinin anlattıkları Yunanistanı sarstı

ANNESİ VE KARDEŞLERİ İLE SIKIŞIP KALMIŞTI

6 yaşındaki kız çocuğu annesi ve kardeşleri ile beraber binanın kirişleri arasına sıkışıp kalmıştı.Yunan kurtarma ekibi ilk olarak 7 yaşındaki kız kardeşinin cansız bedenini çıkardı.

Daha sonra kardeşinin kolunu sıkıca tutan erkek kardeş çıkarıldı. Bu sırada küçük kız bilinci kapalı gibi görünüyordu.

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"KIZ KARDEŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÜZERİNDE YATIYORDU"

6 yaşındaki kız çocuğunu çıkarmaya çalıştığı anda kızın çığlık attığını anlatan Kostas, "Zemin ve tavan birleştiği için önüme çıkan halıyı kestim, fayansları kaldırmaya başladım. Sonunda onu gördüm. Kız kardeşinin cansız bedeni üzerinde yanak yanağa yatıyordu" dedi.

O anda yıkıldım ve ağlamaya başladım... Kurtarma ekibinin anlattıkları Yunanistanı sarstı


EMAK kurtarma ekibi küçük kızı kurtarmak için enkaz altında tam 4 saat çalıştı. Bu süre içerisinde sürekli küçük kızla iletişim kurmaya çalışıyorlardı.

"O ANDA YIKILDIM, AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Kostas o anları yüreklere işleyen şu sözlerle anlatıyor;

"Sürekli 'hadi tatlım denemeye devam et, çıkacaksın, annen seni kurtardı' diyordum. Sonunda bana elini uzattığında onu tutup çekmeye çalıştım ve annesinden ve kardeşlerinden ayrılmak istemediğini anladım. O anda yıkıldım ve ağlamaya başladım"

O anda yıkıldım ve ağlamaya başladım... Kurtarma ekibinin anlattıkları Yunanistanı sarstı

İşte tam bu andan sonra EMAK ekibi küçük kızı dışarı çıkarmaya başardı ve Kostas meslektaşına sarılıp gözyaşlarına boğulurkentelevizyon kameralarına yakalandı.

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Görüntülerini daha sonra haberlerde izlediğini anlatan Kostas, "Onlar sevinç gözyaşlarıydı, çünkü onu kurtarmıştık. Bir süre onun sedyeye bağlanıp götürülmesini bekledim" dedi.

"DEPREMZEDELER YİYECEKLERİ OLMADIĞI HALDE ELLERİNDEKİLERİ BİZE VERMEYE ÇALIŞTILAR"

Yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında gördüğü ailelerin çoğunun birbirine sarılmış halde olduğunu anlatan Kostas, "İnsanların yüzünde hep aynı çaresizlik vardı. Yaşadıklarına rağmen yanımıza gelip bize teşekkür ettiler, sarılıp öptüler. Yiyecekleri olmadığı halde ellerindekileri bize vermeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

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