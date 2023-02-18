Almanya 'kolay vize'yi tartışıyor! Niyet iyi, sorun çok...

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 nokta büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken dünya da Türkiye ile beraber seferber olmuş durumda.

Dünyanın dört bir yanından ülkemize yardım yağmaya devam ederken Almanya sağladığı yardımların yanı sıra depremden etkilenen Türk vatandaşları için vize kolaylığı kararı almış ve yakınları tarafından bakımı üstlenilen depremzedelere 3 aya kadar vize verileceğini açıklamıştı.

SADECE BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECE YAKINLAR

Söz konusu prosedür sadece birinci ve ikinci derece yakınlar için geçerli ve Almanya'da yaşayan Türkler getirdikleri akrabaları için bir taahhüt beyanı sunmak zorunda.

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ALMANLARIN ÇOĞU DESTEKLİYOR

Die Zeit haftalık gazetesi 'kolay vize' için yapılan bir anketi okuyucuları ile paylaşmış ve ankete katılan her 10 kişiden 7'sinin vize kararına sıcak baktığını yazmıştı.

Gazeteye göre, ankete katılanların yüzde 69'u ihtiyaç sahibi depremzedelere vize kolaylığı sağlanmasını desteklerken karşı çıkanların oranı yüzde 23'de kaldı.

'HÜKÜMETİN NİYETİ İYİ ANCAK PRATİK DEĞİL'

Vize kararı depremzede yakınları olan Türk vatandaşlarını sevindirse de 'kolay vize'nin göründüğü kadar 'kolay' olmadığı, depremzede vatandaşlardan adeta bir 'belge dağı' istendiği ve sürecin düşünülenden çok daha uzun olduğu ortaya çıkmıştı.

Alman medyası bugün 'kolay vize' sürecini masaya yatırdı. Tagesschau'nun internet sitesinde yayınlanan bir analizde hükümetin niyetinin iyi olduğu ancak pratik olmadığı vurgulandı.

Alman Dışişleri Bakanlığı depremzedelerden istenen belgelerin en aza indirildiğini belirtse de, yayınlanan haberde sabahın 4'ünde depreme yakalanan insanların canını kurtarmak için evlerinden kaçtıkları ve çoğunun pasaport gibi resmi evraklarının yanında olmadığı, evleri çöken insanların da bu belgelere artık ulaşamadığı belirtildi.



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RBB televizyonu 'Türkiye'de akrabaları olanlar için ziyaretçi vizesi almak neden bu kadar zor?' başlıklı haberinde depremzedelerin başvurular için haftalarca beklemek zorunda kalacaklarını belirtti.

Gazete sürecin uzamasının arkasındaki nedenlerden birinin göçmen dairesindeki personel eksikliği olduğunu yazdı.

KİŞİ BAŞI AYLIK 500 EURO

RBB'ye konuşan avukat Martin Manzel Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yakınlarını getirmek için taşıması gereken mali yüke dikkat çekti.

Manzel açıklamasında, "Dört çocuk ve iki yetişkinden oluşan bir aileyi Almanya'ya ziyaret vizesi ile getirmek istiyorsanız, onların geçimini güvence altına almak için kişi başı aylık 500 Euro sağlayabilmelisiniz. Üstelik bu para ile beraber kendi geçiminizi de sağlayabildiğinizi göstermeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



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Almanya Dışişleri Bakanlığı basitleştirdikleri prosedürle ilk kolay vizelerin verildiğini duyurdu. Ancak Tagesschau şimdiye kadar verilen vize sayısının sadece 15 olduğunu yazdı.

Avukatlar ve göçmen örgütleri 'kolay vize'nin önündeki engellerin büyük olduğunu belirterek hükümeti eleştirse de bakanlık depremzedelere kolaylık sağlandığını, başvurularına öncelik verildiğini ve depremzedelerden normal vize ücreti alınmadığını belirtiyor.



TÜRKLER İÇİN ZOR, SURİYELİLER İÇİN İMKANSIZ

Öte yandan Tagesschau, Türkler için zor olan'kolay vize'nin Suriyeliler için imkansız olduğunu yazdı.



Bunun en büyük sebeplerinden biri Suriye'de Almanya'nın büyükelçiliğinin olmaması.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christian Wagner konuya ilişkin açıklamasında, "Suriye'de yıllardır devam eden çatışma nedeni ile durum daha da dramatik. Suriye'ye yardım götürmek bu nedenle önemli ancak bunun için sadece ayırdığımız fonu artırabiliriz. Maalesef diplomatik bir misyon oluşturamıyoruz" dedi.