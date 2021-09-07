Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Aviv Kochavi, Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer programÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± planlarÄ±nÄ± "bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de hÄ±zlandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

Kochavi, Ä°srail'in Walla News internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran'a ve bÃ¶lgesel geliÅŸmelere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Ä°srail ordusunun ana hedefinin Ä°ran'Ä±n Orta DoÄŸu'daki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± en aza indirmek olduÄŸunu dile getiren Kochavi, dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±larla Tahran'Ä±n Ä°srail'in kuzey sÄ±nÄ±rÄ±nda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve silahlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de azalttÄ±klarÄ±nÄ± savundu.

Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer programÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± planlarÄ±nÄ± "bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de hÄ±zlandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±" ifade eden Kochavi, Ä°srail'in savunma bÃ¼tÃ§esindeki artÄ±ÅŸÄ±n da bu amaÃ§la yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°srail Savunma BakanÄ± Benny Gantz, 25 AÄŸustos'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmesini saÄŸlayacak yeterli malzemeye ulaÅŸmaya 2 ay uzaklÄ±kta olduÄŸunu iddia ederek, Ã¼lkesinin bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in tek baÅŸÄ±na adÄ±m atmak zorunda kalabileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

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KARÅžILIKLI SUÄ°KASTLER...Â

Ä°ran'Ä±n 'NÃ¼kleer BabasÄ±' olarak kabul edilen Muhsin Fahrizade Fahrizade (59), geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda Tahran yakÄ±nlarÄ±nda patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ bir kamyonetin infilak ettirilmesinin ardÄ±ndan otomatik silahla taranarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°ranlÄ± yetkililer, Ä°srailâ€™i ABDâ€™nin taÅŸeronluÄŸunu yapmakla suÃ§layÄ±p â€˜intikamâ€™ yemini etti.

Bu olayÄ±n Ã¼zerinden henÃ¼z bir ay bile geÃ§meden Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'de MOSSAD yetkilisi olan Fahmi Hinavi, silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SaldÄ±rÄ±nÄ±n, Tahran yÃ¶netiminin Ä°ran'Ä±n 'NÃ¼kleer BabasÄ±' olarak bilinen Muhsin Fahrizade'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine yapÄ±lan bir misilleme olduÄŸu iddia edildi. YaÅŸanan saldÄ±rÄ±yla ilgili Tel Aviv yÃ¶netiminden resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ±, Ä°srail medyasÄ± da gÃ¶rmezden geldi.

Muhsin Fahrizade Ä°ranâ€™Ä±n nÃ¼kleer bomba geliÅŸtirmek iÃ§in 1989 yÄ±lÄ±nda kurduÄŸu iddia edilen gizli program â€˜Amadâ€™ (Ãœmit) projesinin baÅŸÄ±ndaydÄ±.

Bu program resmen 2003 yÄ±lÄ±nda sonlandÄ±rÄ±lsa da Fahrizade, milli nÃ¼kleer programÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesindeki kilit isimlerden biriydi.

2015 yÄ±lÄ±nda Ä°ranâ€™Ä±n BatÄ± ve Rusya ile imzaladÄ±ÄŸÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n sonra geri Ã§ekildiÄŸi nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±nda da etkin olmuÅŸtu. Bu nedenle Ä°ranâ€™Ä±n nÃ¼kleer programÄ±na ÅŸÃ¼pheyle yaklaÅŸanlarÄ±n kara listesinin ilk sÄ±rasÄ±nda yer alÄ±yordu. ABD ve BMâ€™nin de yaptÄ±rÄ±m listesindeydi.

Ä°srailli kaynaklar, 2018â€™de Fahrizadeâ€™ye suikast giriÅŸimi dÃ¼zenlendiÄŸini sÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu da 2018 yÄ±lÄ±nda Fahrizadeâ€™yi hedef gÃ¶stermiÅŸ, â€˜Bu ismi unutmayÄ±nâ€™ demiÅŸti. Ve Fahrizade, ABDâ€™de tam iktidar deÄŸiÅŸikliÄŸinin beklendiÄŸi bir dÃ¶nemde saldÄ±rÄ±ya hedef oldu.

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