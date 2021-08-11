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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.08.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

CIA Direktörü ve İsrail Başbakanı İran'ı görüştü

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CIA Direktörü ve İsrail Başbakanı İran'ı görüştü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, resmi ziyaret için geldiği İsrail'de Başbakan Naftali Bennett ile "İran'ı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri" değerlendirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'ın CIA Direktörü Burns'ü başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İkili; İsrail ile ABD arasındaki istihbarat ve güvenlik iş birliğinin sıkılaştırılmasının yanı sıra Orta Doğu'daki özellikle de İran'daki durumu ve bölgesel iş birliğini genişletme ve derinleştirme imkanlarını görüştü." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmeye İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata, Bennett'ın Askeri Sekreteri Tümgeneral Avi Gil ile Diplomatik Danışmanı Shimrit Meir'in de katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, Burns'ün dün akşam saatlerinde de "İran'ın nükleer faaliyetlerini ve iş birliği yapmayı planladıkları ek bölgesel sorunları" tartışmak için Mossad Başkanı Barnea ile bir araya geldiği ifade edildi.

Dün ikindi saatlerinde İsrail'e gelen CIA Direktörü Burns'ün İsrailli yetkililerle görüşmelerinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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