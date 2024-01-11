New York Belediyesi'nden CNN Türk'e 'sinagog' açıklaması

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ABD'nin en büyük şehirlerinden New York'taki bir sinagogun altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tünellerin bulunması hem uluslararası kamuoyunda hem de sosyal medyada gündem oldu. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında CNN Türk'ün Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, New York Belediyesi'nin yaptığı özel açıklamayı aktardı.

'TÜNELLERİN BOŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ'

New York Belediyesi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"New York Belediyesi müfettişleri ve adli mühendisler salı sabahı yasa dışı izinsiz kazı çalışmalarını araştırmak üzere olay yerine çağırıldı. Yer altı tünelinin belediyenin onayı ve izni alınmadan inşa edildiği tespit edildi. Tünel kazılırken destek yapısının yetersiz olduğu ve bodrum katlarındaki bitişik binaların çeşitli alanlarında açıklık oluşturduğu tespit edildi. Ayrıca tünelin içinde pislik, alet ve işçilerden kaynaklanan döküntüler dışında molozların dışında tünellerin boş olduğu tespit edildi.

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"MÜLK SAHİPLERİNE ACİL GÜÇLENDİRME EMRİ VERİLDİ"

Binanın altında yapılan izinsiz kazı sebebiyle tek katlı arkadaki iki binaya zarar verildiği iki binanın sağlamlaştırılması amacıyla mülk sahiplerine acil güçlendirme emri verildi. Araştırmamıza göre tek katlı binanın altında genişliği 2,5 metre tavan yüksekliği 1,5 metre olarak yasa dışı tünel kazıldığı ortaya çıktı"

NE OLDU?

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga düzenlenen polis baskını gündem oldu. Baskında, usulsüz olarak sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada, aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.