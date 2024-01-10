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Sinagog'un altındaki gizli tünelden çıkanlar şoke etti: 'Neden burada bir bebek sandalyesi var?'

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#Abd#Sinagog#Gizli Tünel
Sinagogun altındaki gizli tünelden çıkanlar şoke etti: Neden burada bir bebek sandalyesi var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 15:28

New York’ta bir sinagogun altına bulunan ve Yahudilerin kapatılmaması için polise direniş gösterdiği gizli tünelden çıkanlar sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

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Geçtiğimiz ay ABD’nin New York kentinin Crown Heights semtinde yer alan bir Ortodoks Yahudi sinagogunun altında yasadışı kazılmış gizli bir tünel keşfedildi.

Çevre sakinleri Chabad-Lubavitch Yahudi cemaatine bağlı sinagogun olduğu bölgeden kazı sesleri duyduklarını iddia ediyor bu nedenle de gizli tünelin yaklaşık 6 ay önce kazılmaya başlandığı düşünülüyor.

Sinagogun altındaki gizli tünelden çıkanlar şoke etti: Neden burada bir bebek sandalyesi var

Dün tüneli betonla kapatmak için gelen işçiler Yahudilerin tepkisi ile karıştı. Olaya polisin müdahale etmesi ile tansiyon iyice yükseldi. Yaşanan arbede sonucu 10 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

NEDEN KAZILDIĞI BİLİNMİYOR

Gizli tünelin hangi amaçla kazıldığı henüz bilinmese de olayın görüntüleri dün sosyal medyada viral oldu ve birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Bir iddiaya göre tünellerin sinagogu yasadışı yollarla genişletmek için kazıldığı öne sürülürken; bir diğer iddiaya göre de tüneller, sinagogun kadın bölümünün altından sinagogun bir sokak ötesindeki Union Caddesi’nin köşesindeki bir Yahudi ritüeli temizlik banyosu olan mikveye kadar uzanıyordu.

Sinagogun altındaki gizli tünelden çıkanlar şoke etti: Neden burada bir bebek sandalyesi var

İÇERİDEN GELEN GÖRÜNTÜLER ENDİŞE YARATTI

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Bir sinagogun altında gizli tünel bulunması ABD'nin dikkatini yeterince çekmişken, tünelin içinden gelen görüntüler yasadışı yapının içinde neler olup bittiğine dair endişelere yol açtı.

Video kliplerden birinde lekeli bir yatağın terk edilmiş halde durduğu görülürken, bir başka görüntüde bir bebek sandalyesi olduğu görülüyor.

Sinagogun altındaki gizli tünelden çıkanlar şoke etti: Neden burada bir bebek sandalyesi var

BURADA ŞÜPHELİ BİR ŞEYLER VAR: GİZLİ TÜNELDE NEDEN BİR BEBEK SANDALYESİ VAR?

Sosyal medya kullanıcıları gördükleri karşısında şoke olurken yorumculardan biri 'Gizli tünelde neden bir bebek sandalyesi var?' diye sordu. Başka bir kullanıcı ise "Tünelden çıkardıkları şey lekeli bir yatak mı?" diye sordu.

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Yorumculardan videon biri görüntülerin altına 'Burada şüpheli bir şeyler var. Lekelenmiş bir yatak ve bir bebek sandalyesi... Noktaları birleştirmek istemiyorum' diye yazdı.

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#Abd#Sinagog#Gizli Tünel

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