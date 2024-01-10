Çete lideri ortadan kayboldu, şiddet sarmalı başladı! 2 ülkede OHAL ilan edildi: Onlarca mahkum kaçtı, polisler rehin alındı...

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Güney Amerika ülkesi Ekvador benzeri görülmemiş bir şiddet dalgasının içine sürükleniyor. Dün gece ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan, liman kenti Guayaquil'de yüzleri maskeli silahlı saldırganlar bir televizyon kanalına baskın düzenledi, sunucuları ve personeli rehin aldı.Polis davetsiz misafirleri yakalamadan önce kayıtta olan kameralar, silah seslerini, TV çalışanlarının korku içinde yere yatıp 'ateş etmeyin' diye yalvardıklarını canlı olarak dünyaya duyurdu.

Peki daha önce de kanlı hapishane baskınları ile gündeme gelen ülke bu kadar büyük bir kaosa nasıl sürüklendi?



Emniyet Müdürü Cesar Zapata özel kuvvetlerin stüdyoya girdiğini ve 13 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

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HER ŞEY ÇETE LİDERİNİN ORTADAN KAYBOLMASI İLE BAŞLADI

Kötü şöhretli Los Choneros çetesinin lideri Jose Adolfo Macias Villamar, geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu cezaevinde kayıplara karıştı. 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve cinayet gibi çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılan 'Fito' lakaplı çete lideri, Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik suikastın da şüphelisi olarak görülüyordu.

Uyuşturucu kaçakçılığı ile büyük paralar kazanan ve ülkedeki ana hapishaneleri kontrolünde tutan Los Choneros çetesinin liderinin yüksek güvenlikli bir hapishaneden kaybolması güvenlik güçlerini alarma geçirdi.



Ekvador başkanı Daniel Noboa,Villamar'ın ortadan kaybolmasının ardından OHAL ilan ettiğini duyurdu ve 3 binden fazla güvenlik personelinin yer aldığı dev bir operasyon başlattı. Bölgedeki mağazalar, okullar ve devlet daireleri kapatıldı. İşçiler evlerine gönderildi. Uluslararası ajanslara düşen görüntülerde sokakların asker ve polislerle dolduğu görüldü.

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60 günlük deklarasyon ülke çapında gece boyunca sokağa çıkma yasağı getiriyor ve ordunun sokaklarda devriye gezmesine izin veriyor.



Yerel medya OHAL ilan edilmesinden sonra onlarca polisin çete üyelerince kaçırılıp rehin alındığını yazarken, aralarında başka bir çete lideri Fabricio Colon Pico'nun da olduğu 40 kadar mahkumun da Riobamba kentindeki cezaevinden kaçtığı öğrenildi.

Ekvador'un ceza infaz kurumu, cezaevlerinde gardiyanların alıkoyulduğu en az altı olay meydana geldiğini ve durumun kontrol altına alınmadığını duyurdu.



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Devlet Başkanı Noboa, uyuşturucu ticaretinin körüklediği çete şiddetiyle boğuşan ülkede güvenliği yeniden sağlamaya söz verse de güvenlik uzmanları ülkedeki 36 hapishanenin dörtte birinin çeteler tarafından kontrol edildiğini vurguluyor.

Ekvador'daki kalabalık cezaevlerinde rakip suç örgütleri arasında çıkan çatışmalarda, 2021'den bu yana 400'den fazla mahkum öldü.



NewYorkTimes gazetesinde yer alan habere göre Jose Adolfo Macias Villamar parmaklıklar ardında uyuşturucu operasyonları yürüten çete liderleri arasında en popüler olanı. Bu kadar yüksek profilli bir suçlunun aniden ortadan kaybolması, güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

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Ekvador'un komşusu Peru da artan şiddet olayları sebebiyle alarma geçti, kuzey sınırında OHAL ilan eden hükümet güvenliği güçlendirmek için Ekvador sınırına asker yerleştireceğini duyurdu.



Çetelerle mücadelenin Güney Amerika ülkesine yaklaşık 800 milyon dolara mal olması bekleniyor. ABD Ekvador ordusuna 200 milyon dolarlık yeni silah sağlama sözü verdi.