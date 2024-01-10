İsrail basını ortaya çıkardı: IDF kendi askerlerini böyle öldürmüş

Pazartesi günü Gazze'de meydana gelen üç olayda dokuz İsrail askeri öldürüldü, sekiz asker de yaralandı.





Ölen askerlerin altısı ve yaralıların çoğu, Gazze'nin merkezindeki el-Burei'de yaşanan patlamadan kaynaklandı.





İsrail medyasının yayınladığı yeni ayrıntılara göre, İsrail'in açtığı ateş, Salı günü altı IDF askerinin ölümüne yol açan terör tünelindeki patlamaya neden oldu.

Söz konusu haberlere göre, bir kamyon, Gazze'nin merkezindeki El Bureij'de IDF tarafından açığa çıkarılan Hamas roket üretim fabrikasının yakınında faaliyet gösteren askerlere patlayıcı madde taşıyordu.





İsrail güçleri bunu Hamas'ın üretim tesisinin bazı kısımlarını patlatmak ve yok etmek için kullanacaktı. Altı askerin öldüğü ve çok sayıda askerin yaralandığı olay, bir İsrail tankının Şeridi boyunca yapılan operasyonlar sırasında şüpheli terör hedefi olarak tanımladığı yere ateş açması sonrasında meydana geldi.





Tank, biri hedefine isabet eden, diğeri elektrik direğine düşen iki mermi ateşleyerek planlanandan yaklaşık otuz dakika önce bir patlamaya neden oldu ve askerleri öldürdü.





IDF'nin patlamayla ilgili ilk araştırmasına göre, tünel sistemindeki erken patlamaya tank bombardımanı neden oldu. İsrail ordusu dost ateşi ve kazalar nedeniyle onlarca askerini kaybetti.