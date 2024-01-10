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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Pazartesi günü Gazze'de meydana gelen üç olayda dokuz İsrail askeri öldürüldü, sekiz asker de yaralandı.
Ölen askerlerin altısı ve yaralıların çoğu, Gazze'nin merkezindeki el-Burei'de yaşanan patlamadan kaynaklandı.
İsrail medyasının yayınladığı yeni ayrıntılara göre, İsrail'in açtığı ateş, Salı günü altı IDF askerinin ölümüne yol açan terör tünelindeki patlamaya neden oldu.
Söz konusu haberlere göre, bir kamyon, Gazze'nin merkezindeki El Bureij'de IDF tarafından açığa çıkarılan Hamas roket üretim fabrikasının yakınında faaliyet gösteren askerlere patlayıcı madde taşıyordu.
İsrail güçleri bunu Hamas'ın üretim tesisinin bazı kısımlarını patlatmak ve yok etmek için kullanacaktı. Altı askerin öldüğü ve çok sayıda askerin yaralandığı olay, bir İsrail tankının Şeridi boyunca yapılan operasyonlar sırasında şüpheli terör hedefi olarak tanımladığı yere ateş açması sonrasında meydana geldi.
Tank, biri hedefine isabet eden, diğeri elektrik direğine düşen iki mermi ateşleyerek planlanandan yaklaşık otuz dakika önce bir patlamaya neden oldu ve askerleri öldürdü.
IDF'nin patlamayla ilgili ilk araştırmasına göre, tünel sistemindeki erken patlamaya tank bombardımanı neden oldu. İsrail ordusu dost ateşi ve kazalar nedeniyle onlarca askerini kaybetti.
ABD ve İngiltere güçleri Kızıldeniz'de Husi füze ve drone saldırısını engelledi. ABD Merkez Komutanlığı bunu karmaşık bir saldırı olarak nitelendirdi.
Düzinelerce ticari gemi Kızıldeniz'in güneyinden geçerken, Yemen'den uluslararası nakliye yollarına doğru füze ve insansız hava araçları bombardımanı başlatıldı.
Pentagon'a göre ABD ve İngiltere savaş uçakları karşılık verdi ve birlikte çalışarak 18 insansız hava aracı, iki seyir füzesi ve bir balistik füzeyi düşürdüler.
Saldırı sonucunda herhangi bir hasar veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi. Bu, 19 Kasım'dan bu yana gerçekleşen 26'ncı saldırı oldu.
Binlerce kişi, Pazartesi günü İsrail'in hava saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı Wissam al-Tawil'in cenazesine katılmak için güney Lübnan'daki Khirbet Selm köyünde sokakları doldurdu.
Bu hafta iki üst düzey Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından Lübnanlı grup ile İsrail arasında gerilim yüksek, sınır ötesi saldırıların topyekun savaşa dönüşebileceği korkusu da sürüyor.
IDF Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın insansız hava aracı komutanı Ali Hüseyin Borghei'nin Güney Lübnan'da öldürülmesinin arkasında İsrail'in olduğunu doğruladı.
IDF'ye göre Borghei, Salı günü Kuzey IDF Komutanlığı'na düşen Lübnan'dan gelen insansız hava aracının sızması da dahil olmak üzere İsrail'e karşı çok sayıda operasyonel ve istihbarat faaliyetine liderlik etti.
Doktorları tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanseri teşhisi nedeniyle ameliyata alındığı ve bu işlemin ardından idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği belirtildi.
Doktorlar, kanserin erken teşhis edildiğini ve Austin'in "hastalık sonucu tahminlerinin mükemmel" olduğunu vurguladı. 70 yaşındaki Austin, Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin ve Beyaz Saray'ın hastane ziyaretini günler sonra öğrenmesinin ardından bazı eleştirilerle karşılaşmıştı.