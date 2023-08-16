NATO'nun planına Rusya'dan ilk tepki geldi... Ukrayna'nın yeni başkentini dünyaya duyurdu

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın karşı saldırılarının beklenen başarıyı bir türlü yakalayamaması sonucu NATO'dan flaş bir hamle geldi.

NATO Genel Sekreteri Özel Dairesi Direktörü Stian Jenssen, savaşı bitirmenin ve NATO üyeliği için yol haritasını açıkladı.

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2017'den beri bu görevi yürüten Jenssen Norveç'te düzenlenen bir oturumda yaptığı açıklamada Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya bırakması halinde NATO üyesi olabileceğini ve savaşın sona erdirilebileceğini belirtti.

UKRAYNA'DAN SERT TEPKİ: TOPRAK TİCARETİ YAPMAYIZ

Jenssen, Bu kararın sadece Kiev tarafından verilebileceğinin de altını çizdi. Ancak bu sözlere Ukrayna'nın tepkisi sert oldu.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko 'Ukrayna topraklarının bir kısmından vazgeçme karşılığında Ukrayna'nın NATO'ya katılmasıyla ilgili görüşmeler kesinlikle kabul edilemez' dedi.

'NATO'nun toprak ticareti yapmadığını varsayıyoruz' diyen sözcü NATO'dan gelen bu açıklamanın Kremlin'in elini güçlendireceğini savundu.

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Nikolenko,'Bunun yerine, Ukrayna'nın zaferini ve NATO'ya tam üyeliğini kazanmasını hızlandırmanın yollarını tartışmak Avrupa-Atlantik güvenliğinin çıkarınadır' dedi.

NATO'dan gelen bu teklife tepki gösteren Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podoliak ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Putin ezici bir yenilgiye uğramaz, Rusya'daki siyasi rejim değişmez ve savaş suçluları cezalandırılmazsa, o zaman savaş mutlaka geri dönecek ve Rusya daha fazlasını isteyecektir.'

Gelen tepkiler üzerine NATO, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, bu konuda duruşunun değişmediğini bildirdi.

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RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: YENİ BAŞKENTİ AÇIKLADI

Ukrayna'nın üyeliğine karşı çıkan Rusya'dan konuyla ilgili ilk açıklama Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den geldi. Medvedev NATO'ya üye olabilmek adına Ukrayna'nın başkent Kiev'den bile vazgeçmek zorunda kalacağını öne sürdü.

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Medvedev ülkenin yeni başkentinin ise Lviv olabileceğini belirtti. başka bir deyişle Medvedev Kiev'de vazgeçilmesi durumunda Ukrayna'nın ittifaka üye olabileceğini belirtti.

Rus Vedomosti gazetesi bu gelişmeyi 'Medvedev, Ukrayna'yı NATO'ya katılmak için Kiev'i terk etmeye davet etti' başlığı ile okurlarına sundu.

Ukrayna'nın NATO'ya girişi için henüz bir tarih açıklanmadı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın ihtilaf bitene kadar ittifaka kabul edilemeyeceğini defalarca vurguladı.