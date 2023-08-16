En çok Schengen reddi Almanya’dan

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Türkiye’den yapılan Schengen vize başvurularına her geçen gün dikkat çeken ret örnekleri eklenmeye devam ederken Avrupa Birliği Komisyonu verileri 2022’de sayısal olarak en fazla olumsuz cevabın Almanya’dan geldiğine işaret ediyor. 2021’de Rusya’nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye geçen yıl 778 bin 409 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Schengen ülkeleri bu başvuruların 120 bin 876’sına ret yanıtı verdi. Türkiye’den 223 bin 699 başvuru alan Almanya, bunların 48 bin 40’ını çeşitli gerekçelerle reddetti. Almanya’nın ret cevabı vererek geri çevirdiği başvurular, toplam başvuru sayısının yüzde 40’ına denk geliyor.

EN DÜŞÜK LÜKSEMBURG

Toplam ret sayısı bir kenara bırakılarak ülke bazlı ret oranlarına bakıldığında da Almanya’nın yüzde 20.4’lük ret oranıyla, yüzde 15.7 olarak tespit edilen ortalama ret oranının üzerine çıktığı ancak ilk sıralardan uzak olduğu görülüyor. Veriler, 2022’de Estonya’nın Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 52.1’ini, Finlandiya’nın yüzde 40.6’sını, Belçika’nın yüzde 37.7’sini reddettiğini gösteriyor. Türkiye’den en fazla başvuru alan ikinci ülke Yunanistan’ın ret oranı yüzde 13.5, üçüncü sıradaki Fransa’nın geri çevirme oranı ise yüzde 14.4 oldu. En az ret oranının tespit edildiği ülkeler ise yüzde 7.6’yla Lüksemburg, yüzde 7.93’le İtalya ve yüzde 10.85’le Polonya oldu.

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TALEP TIRMANIYOR

Türkiye’den yapılan başvurulardaki artış eğilimi bu yıl da sürüyor. Schengen vizesine yönelik talep sürekli artarken bu yıl daha belirgin hal alan sıkıntılar henüz giderilemedi. Sorunların aşılmasına yönelik temaslar çeşitli düzeylerde sürdürülüyor. Komisyon yetkilileri ve diplomatik kaynaklar, Türkiye’den başvuruların reddedilmesinde kasıt ya da siyasi gerekçenin söz konusu olmadığı yönündeki tezlerine bağlı kalmayı sürdürüyor.

ADIM BEKLENTİSİ

Schengen ülkelerinin yaklaşımını inandırıcı bulmadığını gizlemeyen Türkiye ise süreçte rahatlama sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Seyahat amacının ikna edici bulunmaması, vize talep eden kişinin Türkiye’ye geri döneceğinden şüphe edilmesi, evrakların tam ya da istendiği gibi olmaması taleplerin reddedilmesinde öne çıkan gerekçeler arasında yer alıyor. Yıllardır herhangi bir ilerlemenin söz konusu olmadığı vize muafiyeti de Ankara’nın öncelikleri arasında olsa da Brüksel, bu konuda adım atması gerekenin Türkiye olduğu yönündeki yaklaşımını koruyor. Türkiye, vize muafiyeti için belirlenen 72 kriterden 6’sını henüz tamamlamadı.