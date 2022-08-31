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NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı

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#Yunanistan#Türkiye#NATO
NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistanı ayağa kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 15:52

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı paylaşım Yunan medyasında geniş yer buldu. Bu haberlerden kısa süre sonra Yunanistan'dan ilginç bir adım geldi.

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir gönderi paylaşıldı.

Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denildi.

Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

NATO'nun söz konusu paylaşım Yunan medyasında geniş yankı buldu.

Ta Nea gazetesi haberi 'NATO bombası: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler' başlığı ile okurlarına sundu.

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Daha önce Türkiye ile ilgili asılsız iddiaları sayfalarına taşıyan gazete haberde şu ifadelere yer verdi;

'Aslında bugün (30 Ağustos), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür.'

CNN Yunanistan ise 'NATO Türkiye'yi Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı kutladı' başlıklı haberinde paylaşımın 'şaşkınlık yarattığı' iddia edildi.

Haberde 'LANDCMD mesajında 'Zafer Bayramınız Kutlu Olsun' yazıyor. Esasen Türkiye'yi NATO ailesinin bir başka üyesi olan Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ediyor' denildi.

Yunanca yayın yapan pek çok haber sitesi de gelişmeye geniş yer ayırdı.

NATO'YU NATO'YA ŞİKAYET ETTİLER

Kathimerini'de yer alan habere göre, Yunan basının bu haberlerinin ardından Atina harekete geçti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ittifakın daimi temsilcisinin paylaşımı kınayan bir şikayette bulunduğunu söyledi.

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Bakanlık, Yunan ordusunun benzer bir şikayeti Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'na sunacağını söyledi.

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