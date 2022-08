NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir gönderi paylaşıldı.

Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denildi.

Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

NATO'nun söz konusu paylaşım Yunan medyasında geniş yankı buldu.

Ta Nea gazetesi haberi 'NATO bombası: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler' başlığı ile okurlarına sundu.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN / HAPPY VICTORY DAY 🇹🇷



Today is the 100th Anniversary of Turkish Independence. We join our Turkish allies across NATO& beyond in celebration of their Victory and Turkish Armed Forces Day 🇹🇷@tcsavunma pic.twitter.com/Q8DpGXEoN9