Türkiye'den Yunanistan'a fotoğraflı yanıt... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan net mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Lavrion'da PKK'lıların eğitildiği' ve Meriç'teki mültecilerin geri itildiği yönündeki açıklamalarına yanıt veren Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, skandal ifadeler kullandı.

Yunan bakan Twitter'dan yaptığı açıklamada Soylu'nun sözlerini 'provokatif' diye nitelendirdi.

Theodorikakos açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye İçişleri Bakanı Soylu'nun Lavrion ile ilgili son dönemdeki açıklamaları provokatif ve gerçekler ile hiçbir ilgisi yok'

Yunan bakanın bu sözlerine yanıt gecikmedi. . Theodorikakos'a cevap İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi.

Çataklı, PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda çekilen fotoğrafları paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden İngilizce olarak yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'Biz provokasyon yapmıyoruz... Tüm dünyanın bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz! Terör örgütlerine destek vermeyin. Bazı fotoğraflar Lavrion hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.'

We do not provoke…



We do not hesitate to say the truth that the whole world already knows. We warn the Greek Minister! Do not support or condone terrorist organizations.



Some photos will reveal the truth about Lavrion. https://t.co/LObPxYyqkY pic.twitter.com/0GamF03U86