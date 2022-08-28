S-300'le Türk F-16'larına Yunan tacizi... Komşu basınından skandal manşet

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Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk F-16'larına Yunanistan’ın tacizi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'ların, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında, Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildiği bildirildi.

Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü. Yunanistan’ın bu tacizi söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

Yunan basını ise bölgede yaşananları skandal bir manşet ile okurlarına duyurdu. Ta Nea gazetesi haberi 'Türk provokasyonu' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde S-300 füzelerinin Türk jetlerine radar kilidi atması için 'Türkiye yeni provokasyonlar yapıyor' denildi.

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CNN Yunanistan 'Savunma Bakanlığı kaynakları, iddiaları açıkça yalanladı' başlıklı haberinde şu ifadeler yer aldı;

'Savunma Bakanlığı son gelişmeleri Ankara'nın propagandasına ve aynı zamanda yurtiçinde ve yurtdışında izlenimler geliştirme girişimine bağlıyorlar.'

Kathimerini gazetesi ise birinci manşetinde 'Türk jetleri hava sahası ihlal rekorunu kırma yolunda' başlıklı bir haber ile çıktı.

Haberde Türk jetlerinin Yunan hava sahasını ihlallerinin son 14 yılın en yüksek konumunda olduğu iddiasına yer verildi.

YUNANİSTAN İLK DENEMEYİ 2013’TE YAPTI

Rus yapımı S-300 sisteminin 1997-1998 yıllarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Kıbrıs'a konuşlandırılmak istendiğini anımsatan kaynaklar, Türkiye'nin itirazları sonrasında 1999 yılında Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırıldığını bildirdi.

Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi'nin de 4 sistem ve 8 fırlatma rampasından teşkil edildiği, füze menzilinin yaklaşık 80 mil olduğu kaydedilirken, Yunanistan'ın sistemin ilk denemesini 2013'teki 'White Eagle' tatbikatında yaptığı da açıklandı.

TANSİYON MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE ZİRVE YAPMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

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Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.