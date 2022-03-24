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NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı... Tarihi görüşme: Türkiye çözüm için devrede

#NATO#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO Zirvesi
NATO Zirvesinde aile fotoğrafı... Tarihi görüşme: Türkiye çözüm için devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne katılmak için geldiği Belçika’da aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında art arda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştü. İşte NATO Zirvesi'nden kareler...

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Rusya-Ukrayna savaşı gündemi ile toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi bugün Brüksel'de başladı.

Kritik zirveye katılan devlet başkanları aile fotoğrafında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası aile fotoğrafında katıldı.

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NATO Zirvesinden karelerNATO Zirvesi'nden karelerHaberin Tüm Görselleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında en ön sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yanında yer aldı. Erdoğan, çekim öncesi liderlerle el sıkışarak kısa süreli sohbet etti.

NATO Zirvesinde aile fotoğrafı... Tarihi görüşme: Türkiye çözüm için devrede

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ART ARDA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve için gittiği Brüksel'de art arda kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi marjında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştü. 

NATO Zirvesinde aile fotoğrafı... Tarihi görüşme: Türkiye çözüm için devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içinde başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

NATO Zirvesinde aile fotoğrafı... Tarihi görüşme: Türkiye çözüm için devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi

YÜRÜTTÜĞÜ DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede hem NATO’nun birlik ve dayanışması hem de bundan sonraki dönemde müttefikler arasındaki ilişkilerin hangi temel ilkeler üzerine bina edilmesi gerektiğiyle ilgili önemli mesajlar verecek.

NATO Zirvesinde aile fotoğrafı... Tarihi görüşme: Türkiye çözüm için devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev

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Erdoğan, ayrıca görüşeceği liderlere Türkiye’nin savaşın sonlandırılmasına dönük çabalarının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi verecek.

NATO Zirvesinde aile fotoğrafı... Tarihi görüşme: Türkiye çözüm için devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas

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Türkiye’nin istikrar, barış ve müzakere için bugüne kadar sürdürdüğü çabaları paylaşacak olan Erdoğan, zirvede Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde gündeme gelen 6 maddeyle ilgili de atılabilecek adımlar hakkında mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında önemli görüşmeler
daha fazla video içinCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında önemli görüşmeler

NATO Zirvesinde aile fotoğrafı... Tarihi görüşme: Türkiye çözüm için devrede

 

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#NATO#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO Zirvesi

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