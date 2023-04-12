NATO üyeliği Türkiye'ye takılan İsveç'ten flaş hamle... 34 yıl sonra bir ilk!

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NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te umutsuzluk hakim.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bu skandal eylemi Stockholm’ün NATO üyeliğine mal oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Finlandiya ile birlikte ittifaka üye olmak için başvuruda bulunan İsveç bu eylemin ardından henüz Türkiye'nin onayını alamadı.

Müzakereler sonrası Finlandiya NATO'ya girerken İsveç basını 'dışarıda kaldık' yorumu ile durumu özetlemişti.

İsveç'in NATO'suz döneme hazır olması gerektiğini belirten Aftonbladet gazetesi haberinde şu değerlendirmede bulunmuştu;

'NATO bizi içeri almak istemiyorsa, güvenliğimizi başka bir şekilde sağlamamız gerekiyor.'

Aynı haberde İsveç'in ABD ile doğrudan anlaşmalar ve İngiltere ile iş birliğine gitmesi gerektiği vurgulandı.

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34 yıl sonra bir ilke imza atan İsveç bu 'B Planı'nı akıllara getiren bir hamle yaptı.

İsveç 34 yıl sonra en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirecek

26 BİN ASKER GÖREV ALACAK

ABD, İngiltere, Finlandiya, Polonya, Norveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna, Danimarka, Avusturya, Almanya ve Fransa'nın da katıldığı "Aurora 23" olarak adlandırılan tatbikatta yaklaşık 26 bin asker görev alacak.

İsveç ordusundan Yarbay Henrik Larsson tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, "Aurora 23'ün amacı, İsveç'e yönelik silahlı bir saldırıya karşı ordunun birleşik harekat kapasitesini artırmak ve bölgenin istikrarına katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Havada, karada ve denizde gerçekleştirilecek tatbikata katılan askerler, herhangi bir saldırı ya da büyük ölçekli kara, hava ve deniz manevraları karşısında İsveç'in askeri hazırlık kapasitesini yükseltmek için eğitim görecek.

Lojistikle ilgili faaliyetlerin de yapılacağı tatbikat sırasında ayrıca, sivil ve askeri kurumlar arasındaki işbirliği test edilecek ve ülkeye yönelik bir saldırı ihtimaline karşı ortak harekata odaklanılacak.

Son yıllarda askeri hazırlık kapasitesini güçlendirmek için adımlar atan İsveç, Nisan 2022’de Ukrayna savaşı nedeniyle savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sine yükseltme kararı almıştı.

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İsveç, ayrıca daha önce silahsızlandırılan Baltık Denizi'ndeki Gotland adasına asker konuşlandırmış, zorunlu askerlik uygulamasını yeniden başlatmaya karar vermişti.