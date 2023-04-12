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Putin'in gizli silahı ortaya çıktı! Rusya sır gibi saklıyordu... Dün gece ateşlendi!

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#Rusya#Putin#Dünya
Putinin gizli silahı ortaya çıktı Rusya sır gibi saklıyordu... Dün gece ateşlendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 10:51

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Rusya'dan gelen haber dünyanın bir numaralı gündemi oldu.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya, Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için neredeyse tüm gücünü seferber etmiş durumda.

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Bakhmut için savaş sürerken cepheden Rusya'dan gelen haber dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın İrlanda'ya iniş yaptığı sırada gizemli bir yeni kıtalararası balistik füze denedi.

İngiliz basını Rus liderin bu hamlesini 'güç gösterisi' olarak yorumladı.

RUSYA SIR GİBİ SAKLIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yalnızca bir 'eğitim savaş başlığı' olarak tanımlanan füze, 11 Nisan'da doğu Ukrayna sınırına sadece 550 kilometre uzaklıktaki tesisten fırlatıldı.

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Bakanlık fırlatmanın amacının yeni füzenin 'olası muharebe kabiliyetini test etmek' olduğunu söyledi.

Tanımlanamayan balistik füze, Kazakistan'ın batısındaki Balkhash Gölü kıyısındaki konvansiyonel bir hedefi vurdu.

Söz konusu füze hedefini vurmadan önce güneybatı Rusya'dan yaklaşık 2000 bin kilometre yol kat etti.

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