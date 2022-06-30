Son dakika...NATO Liderler Zirvesi'nde son gün

İşte o görüntüler NATO Liderler Zirvesinde son gün... Liderlerden çarpıcı kareler Haberin Tüm Görselleri

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Bu sene Madrid'de düzenlenen 32. NATO liderler Zirvesi son gününde yine kritik başlıklarla devam ediyor.



İşte zirvede dakika dakika yaşananlar



11:23 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.



11.19 Pekin yönetimi, NATO'dan dün yapılan açıklama için 'tamamen boş' benzetmesinde bulundu. NATO dün Çin'i 'tehdit unsuru' olarak tanımlamıştı.

11:05 Üye 30 ülkenin liderleri son gün oturumu için bir araya geldi. Son gün oturumunun açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ülkelerimiz daha güvenli ittifakımız daha güvenli olacak. Çin ve Rusya gibi bizim değerlerimizi paylaşmayan ülkeler bizim için mesele. 50 yıl içerisinde NATO inovasyon fonu yeni teknolojileri bize getirecek. Bu fonu hayata geçirme konusunda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum ve size şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.



10:50 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci günde düzenlenecek oturuma katılmak üzere IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

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44 ÜLKEDEN KATILIM

Zirve için Madrid'e 44 ülkeden katılım oldu. Zirveye katılan liderlerin yanı sıra birçok ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da hazırda bekliyor.



TEMELDEN DÖNÜŞÜM

NATO Madrid zirvesinde alınan tarihi kararlar çerçevesinde, 'temelden bir dönüşümü" uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg yeni dönemi, "NATO liderleri, yeni güvenlik tehdidi karşısında, savunmamızın ve caydırıcılığımızın temelden değişimi üzerinde uzlaştı" sözleriyle duyurdu.

11 sayfalık Stratejik Konsept belgesi, Rusya'yı birlik ülkelerine ve Avrupa Atlantik bölgesinin barış ve istikrarına direkt tehdit olarak tanımlıyor. Metinde birliğe karşı nükleer saldırı düzenlenmesi durumumda, düşmana ağır bedele mal olacak yanıt verme kapasitesi ve kararlılığının olduğu kaydediliyor. Moskova ile iletişim kanallarının, gerilimin artmasını önlemek için açık tutulması gerektiği vurgulanıyor.

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Üzerinde anlaşılan yeni strateji ile ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı da artırılacak. Polonya'da da kalıcı bir askeri üs kurulacak ve İspanya'ya ek Amerikan savaş gemileri gönderilecek. Aynı zamanda, İngiltere'ye savaş uçakları Romanya'ya kara birlikleri konuşlandırılıyor. Tüm bu dönüşüm için ABD Başkanı Joe Biden, "NATO'ya her zamankinden fazla ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

NASIL BİR YAPILANMADAN SÖZ EDİLİYOR?

ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı özellikle kıtanın doğusunda artırılıyor. Buna göre: