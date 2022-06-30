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Son dakika...NATO Liderler Zirvesi'nde son gün

#NATO#NATO Liderler Zirvesi#ERDOĞAN
Son dakika...NATO Liderler Zirvesinde son gün

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Son gün oturumunun açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO'nun yeni teknolojilerine dikkat çekti ve artık ülkelerin daha güvenli olacağını belirtti. Pekin yönetimi ise dün NATO'nun kendisini tehdit olarak tanımlaması üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İşte o görüntüler

NATO Liderler Zirvesinde son gün... Liderlerden çarpıcı karelerNATO Liderler Zirvesinde son gün... Liderlerden çarpıcı karelerHaberin Tüm Görselleri
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Bu sene Madrid'de düzenlenen 32. NATO liderler Zirvesi son gününde yine kritik başlıklarla devam ediyor.

İşte zirvede dakika dakika yaşananlar

11:23 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Son dakika...NATO Liderler Zirvesinde son gün

11.19 Pekin yönetimi, NATO'dan dün yapılan açıklama için 'tamamen boş' benzetmesinde bulundu. NATO dün Çin'i 'tehdit unsuru' olarak tanımlamıştı.

11:05 Üye 30 ülkenin liderleri son gün oturumu için bir araya geldi. Son gün oturumunun açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ülkelerimiz daha güvenli ittifakımız daha güvenli olacak. Çin ve Rusya gibi bizim değerlerimizi paylaşmayan ülkeler bizim için mesele. 50 yıl içerisinde NATO inovasyon fonu yeni teknolojileri bize getirecek. Bu fonu hayata geçirme konusunda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum ve size şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

10:50 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci günde düzenlenecek oturuma katılmak üzere IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

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44 ÜLKEDEN KATILIM

Zirve için Madrid'e 44 ülkeden katılım oldu. Zirveye katılan liderlerin yanı sıra birçok ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da hazırda bekliyor.

TEMELDEN DÖNÜŞÜM

NATO Madrid zirvesinde alınan tarihi kararlar çerçevesinde, 'temelden bir dönüşümü" uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg yeni dönemi, "NATO liderleri, yeni güvenlik tehdidi karşısında, savunmamızın ve caydırıcılığımızın temelden değişimi üzerinde uzlaştı" sözleriyle duyurdu.

11 sayfalık Stratejik Konsept belgesi, Rusya'yı birlik ülkelerine ve Avrupa Atlantik bölgesinin barış ve istikrarına direkt tehdit olarak tanımlıyor. Metinde birliğe karşı nükleer saldırı düzenlenmesi durumumda, düşmana ağır bedele mal olacak yanıt verme kapasitesi ve kararlılığının olduğu kaydediliyor. Moskova ile iletişim kanallarının, gerilimin artmasını önlemek için açık tutulması gerektiği vurgulanıyor.

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Üzerinde anlaşılan yeni strateji ile ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı da artırılacak. Polonya'da da kalıcı bir askeri üs kurulacak ve İspanya'ya ek Amerikan savaş gemileri gönderilecek. Aynı zamanda, İngiltere'ye savaş uçakları Romanya'ya kara birlikleri konuşlandırılıyor. Tüm bu dönüşüm için ABD Başkanı Joe Biden, "NATO'ya her zamankinden fazla ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

NASIL BİR YAPILANMADAN SÖZ EDİLİYOR?

ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı özellikle kıtanın doğusunda artırılıyor. Buna göre:

  • 5. Kolordu Karargahı kalıcı bir şekilde Polonya'ya yerleşecek.
  • İspanya'daki ABD savaş gemilerinin sayısı 4'ten altıya çıkarılacak.
  • Romanya'ya toplam 5 bin kişilik bir harekat gücü dönüşüm içinde bu ülkede olacak.
  • F-35 jetlerinden oluşan iki uçak filosu daha İngiltere'ye yerleştirilecek.
  • Almanya ve İtalya için yeni hava savunma kapasiteleri öngörülüyor.

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