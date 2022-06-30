Ukrayna'dan NATO'ya yanıt geldi... Zelenski Putin'in sıradaki hedefini açıkladı

24 Şubat sabahı Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan Ukrayna savaşı ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ediyor.
Rusya'nın saldırısı Madrid'de düzenlenen NATO zirvesindeki ana konulardan birisi olarak öne çıktı.
NATO Rusya'yı birliğin güvenliğine doğrudan tehdit olarak lanse etti ve Türkiye'nin vetosunu kaldırmasının ardından İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya davet etti.
RUSYA'YI KIZDIRACAK UKRAYNA HAMLESİ
Tarihi toplantının arından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yeni dönemi, 'NATO liderleri, yeni güvenlik tehdidi karşısında, savunmamızın ve caydırıcılığımızın temelden değişimi üzerinde uzlaştı' sözleriyle duyurdu.
Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyesi olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise 'NATO'nun kapıları sonuna kadar açıktır, Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili bunu söyleyebilirim' yanıtını verdi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal sebeplerinden birisi olan NATO üyeliği için Stoltenberg'in bu açıklaması 'NATO'dan ilk adım' şeklinde yorumlandı.
UKRAYNA'DAN İLK YANIT GELDİ
Zelenski'nin Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Igor Zhovkva, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka resmen davet edilmesinin ardından Kiev'in birliğe katılma olasılığının artığını belirtti.
Ukraynalı merkezli yayın kuruluşu European Truth'dan bir muhabire konuşan Zhovkva, İsveç ve Finlandiya'nın Üyelik Eylem Planı sürecinden geçmeden NATO'ya davet edildiğine dikkat çekti ve Ukrayna'nın da aynı fırsattan yararlanabileceğinin altını çizdi.
'BU OLASILIĞI NOT ETTİK'
European Truth'a göre Zhovkva, Mayıs ayı ortasında NATO'ya başvuran ve Çarşamba günü katılmak için davet edilen iki İskandinav ülkesi için işletilen hızlı süreç hakkında 'Bu olasılığı not ettik' dedi.
ZELENSKİ'DEN NATO'YA UYARI
Öte yandan Zelenski'den dikkat çeken bir Rusya uyarısı geldi.
Rus saldırılarına karşı aylardır direnen Ukrayna'nın lideri Putin'in bir yıl içinde bir NATO ülkesini hedef alabileceği konusunda uyardı.
Zelenski NATO liderlerine seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
'Önümüzdeki yıl durum sadece Ukrayna için değil, Rusya'nın ateşi altında olabilecek diğer bazı ülkeler, muhtemelen NATO üyeleri için de daha kötü olabilir.'
ABD ASKERİ VARLIĞINI ARTIRIYOR
Öte yandan ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı özellikle kıtanın doğusunda artırılıyor. Buna göre: