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Ukrayna'dan NATO'ya yanıt geldi... Zelenski Putin'in sıradaki hedefini açıkladı

#NATO#Ukrayna#Rusya
Ukraynadan NATOya yanıt geldi... Zelenski Putinin sıradaki hedefini açıkladı

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken NATO'dan Rusya'yı kızdıracak bir Ukrayna açıklaması geldi. 'NATO'nun kapıları sonuna kadar açıktır' açıklaması sonrası Ukrayna'dan ilk yanıt geldi. Zelenski ise Rusya'nın sıradaki hedefini açıkladı.

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24 Şubat sabahı Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan Ukrayna savaşı ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ediyor.

Rusya'nın saldırısı Madrid'de düzenlenen NATO zirvesindeki ana konulardan birisi olarak öne çıktı.

NATO Rusya'yı birliğin güvenliğine doğrudan tehdit olarak lanse etti ve Türkiye'nin vetosunu kaldırmasının ardından İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya davet etti.

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RUSYA'YI KIZDIRACAK UKRAYNA HAMLESİ

Tarihi toplantının arından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yeni dönemi, 'NATO liderleri, yeni güvenlik tehdidi karşısında, savunmamızın ve caydırıcılığımızın temelden değişimi üzerinde uzlaştı' sözleriyle duyurdu.

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyesi olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise 'NATO'nun kapıları sonuna kadar açıktır, Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili bunu söyleyebilirim' yanıtını verdi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal sebeplerinden birisi olan NATO üyeliği için Stoltenberg'in bu açıklaması 'NATO'dan ilk adım' şeklinde yorumlandı.

Ukraynadan NATOya yanıt geldi... Zelenski Putinin sıradaki hedefini açıkladı

Ukraynalı acil servis personeli, Mykolaiv'deki Rus bombardımanında yaralanan bir sivile ilk müdahalede bulunuyor... (Fotoğraf: AP)

UKRAYNA'DAN İLK YANIT GELDİ

Zelenski'nin Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Igor Zhovkva, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka resmen davet edilmesinin ardından Kiev'in birliğe katılma olasılığının artığını belirtti.

Ukraynalı merkezli yayın kuruluşu European Truth'dan bir muhabire konuşan Zhovkva, İsveç ve Finlandiya'nın Üyelik Eylem Planı sürecinden geçmeden NATO'ya davet edildiğine dikkat çekti ve Ukrayna'nın da aynı fırsattan yararlanabileceğinin altını çizdi.

 

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'BU OLASILIĞI NOT ETTİK'

European Truth'a göre Zhovkva, Mayıs ayı ortasında NATO'ya başvuran ve Çarşamba günü katılmak için davet edilen iki İskandinav ülkesi için işletilen hızlı süreç hakkında 'Bu olasılığı not ettik' dedi.

ZELENSKİ'DEN NATO'YA UYARI

Öte yandan Zelenski'den dikkat çeken bir Rusya uyarısı geldi.

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Rus saldırılarına karşı aylardır direnen Ukrayna'nın lideri Putin'in bir yıl içinde bir NATO ülkesini hedef alabileceği konusunda uyardı.

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Zelenski NATO liderlerine seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

'Önümüzdeki yıl durum sadece Ukrayna için değil, Rusya'nın ateşi altında olabilecek diğer bazı ülkeler, muhtemelen NATO üyeleri için de daha kötü olabilir.'

Ukraynadan NATOya yanıt geldi... Zelenski Putinin sıradaki hedefini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün Madrid'de bir araya gelen NATO üyesi ülkelerin liderlerine seslendi... (Fotoğraf: AP) 

ABD ASKERİ VARLIĞINI ARTIRIYOR

Öte yandan ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı özellikle kıtanın doğusunda artırılıyor. Buna göre:

  • 5. Kolordu Karargahı kalıcı bir şekilde Polonya'ya yerleşecek.
  • İspanya'daki ABD savaş gemilerinin sayısı 4'ten altıya çıkarılacak.
  • Romanya'ya toplam 5 bin kişilik bir harekat gücü dönüşüm içinde bu ülkede olacak.
  • F-35 jetlerinden oluşan iki uçak filosu daha İngiltere'ye yerleştirilecek. Almanya ve İtalya için yeni hava savunma kapasiteleri öngörülüyor.
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#NATO#Ukrayna#Rusya

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