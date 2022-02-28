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Müzakere satrancı

#Ukrayna#Rusya#Vladimir Putin
Müzakere satrancı

Rus ve Ukrayna teknik heyetleri, dün Ukrayna’nın ve Belarus sınırında yer alan Aleksandrovka sınır kapısında bir araya gelme kararı aldı. Kremlin tarafı daha önce müzakere için Belarus’un Gomel kentinde ısrar ediyordu.

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UKRAYNA’ya 24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla dört koldan saldıran Rusya, şimdi müzakere için zemin yokluyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de direnmeye devam eden Volodimir Zelenski ise, “Ukrayna’ya saldıran, sivilleri öldüren ve ülkemizi harabeye çeviren Rusya mevcut gidişatla savaş suçlarının ele alındığı Lahey Adalet Divanı karşısına çıkmaya hazırlanmalı” açıklamasıyla Moskova yönetimini savaş suçu işlemekle itham etti.

Bu ortamda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun da dahil olduğu müzakere girişimleri sonucu Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin teknik görüşme için bir araya gelmeleri konusunda anlaşma sağlandı. Belarus’un Gomel kentindeki Rus heyetinden Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Lutsky tarafından dün yapılan açıklamada tarafların Gomel’de görüşecekleri duyuruldu ancak bu açıklamadan hemen sonra Zelenski’nin ofisi, teknik heyetler arasındaki görüşmenin Belarus sınırında yer alan Ukrayna’nın Pripyat kasabasında olacağını açıkladı. Son olarak ise heyetlerin Aleksandrova sınır kapısında görüşmesine karar verildi.

‘DENEMELİYİZ’

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Paylaştığı video mesajda görüşme kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rus heyeti ile “toplantıdan bir sonuç çıkacağına çok inanmadığını” ancak barışın sağlanması için bir şans vermeleri gerektiğini söyledi. Zelenski, “Dürüst olacağım: Toplantıda bir sonuca varılacağına gerçekten inanmıyorum, ama denemekte fayda var. Bu daha sonra tek bir Ukrayna vatandaşının bile, küçük dahi olsa bir şansımız varken savaşı durdurmaya çalışmadığımdan şüphe etmemesi için önemli” ifadelerini kullandı. Hedeflerinin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumak olduğunu söyleyen Zelenski, Rusya’nın görüşme talebine ilk yanıtında müzakerelerin tarafız bir ülkenin topraklarında yapılmasını önermiş ve İstanbul, Bakü, Varşova, Budapeşte veya Bratislava kentlerini işaret etmişti.

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#Ukrayna#Rusya#Vladimir Putin

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