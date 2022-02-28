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Acımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir Kiev

#RUSYA#Ukrayna#Saldırı
Acımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir Kiev

Hürriyet, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin “İşgalciler canlı her şeye karşı savaşıyorlar. Kreşleri, sivil yerleşim yerlerini, ambulansları, askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar. Dün gece çok acımasızcaydı” diye tarif ettiği saldırıların ardından Kiev’deydi: “Kiev şehir merkezine doğru giderken gönüllü sivillerin nöbet tuttuğu mevzilerde durduruluyoruz. 40 saatlik sokağa çıkma yasağı var. Sokaklar, caddeler bomboş. Yasağın gerekçesi şehir merkezine sızan Rus sabotajcılarını tespit etmek. Sık sık patlama sesleriyle irkiliyoruz...”

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Ukrayna’nın her yaştan siviliyle, askeriyle Rus işgaline direnen başkenti Kiev’e giden M-6 Karayolu’nda 7 saat süren yolculuk sonucunda doğu bölgesine ulaşıyoruz. Ancak bu arada Kiev Belediye Başkanı cumartesi gününden pazartesi sabahına kadar yaklaşık 40 saat sürecek bir sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Bu saatler dışında sokakta bulunan herkesin hedef varsayılacağı açıklanıyor. Bu nedenle cumartesi gecesini şehir merkezinden 15 kilometre kadar uzakta güvenli bir yerde geçiriyoruz.

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GECE BOYU ÇATIŞMA

Uzaktan ışıklarını gördüğümüz şehir merkezi gecenin ilk saatlerini biraz sakin geçirse de gece 00.00’dan sonra Ukrayna ordusunun Kiev’e sızmaya çalışan Rus ordusuna yönelik başlattığı top atışlarını duyuyoruz. Sabaha kadar süren çatışmalara rağmen Kiev halen Ukrayna’nın kontrolünde.

Acımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir Kiev


MEVZİDE NÖBET

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Pazar günü sabahın ilk ışıklarından sonra Kiev şehir merkezine doğru giderken ilk durdurulduğumuz yer, gönüllü sivillerin nöbet tuttuğu mevziler oluyor. Aralarında yaşlıların da bulunduğu gönüllülerin kiminde ordu silahları kiminde ise av tüfekleri bulunuyor. Bu noktadan sonra tanklarla mevzilenmiş Ukrayna ordusunun denetim noktalarından geçtikten sonra şehir merkezine ulaşıyoruz.

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HER YER KAPALI

Kiev kent merkezindeki Ukrayna Bağımsızlık Meydanı’na doğru giderken tüm sokakların, sokağa çıkma yasağı nedeniyle bomboş olduğunu, market ve eczaneler de dahil her yerin kapalı olduğunu görüyoruz. Sokağa çıkma yasağının gerekçesi ise şehir merkezinde bulunan Rus sabotajlarını tespit etmek. Şehir merkezi, devlet binaları ve stratejik bölgeler Ukrayna ordusunun kontrolünde.

Acımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir Kiev


‘STOP PUTIN WAR’

Ukrayna Bağımsızlık Meydanı’na vardığımızda gazeteciler ve devriye gezen askerler dışında kimsenin olmadığını görüyoruz. Bomboş meydanı fotoğraflarken elinde pankart olan bir sivil Bağımsızlık Meydanı’na oturarak üzerine, ‘Stop Putin War, Universe Love Ukraine’ yazılı pankartı açarak savaşı protesto ediyor. Şehir merkezinde gezerken defalarca patlama sesleri duyuyoruz.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Çok sayıda Rus askeri Kiev’e Ukrayna askeri üniforması giyerek sızarken, ‘sabotajcılara’ karşı da alarm verildi. Bu yüzden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa uymayan herkesin Rus sabotajcı diye hedef alınacağı uyarısı yapıldı. Caddelerde yasağı denetleyen silahlı devriyeler vardı.

Acımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir Kiev


KAHRAMAN BİR ORDU GÖRÜYORUM

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, “Kiev’i 72 saatte ele geçireceğini söyleyenler nerede? Onları göremiyorum, onlar yerine kahraman bir ordu görüyorum” dedi. Bakan Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizi ve dünyayı sonsuza dek değiştiren üç gün. 72 saat içinde Kiev’i ele geçirme sözü verenler nerede? Neredeler? Onları göremiyorum. Sadece kendilerini haklı çıkardıklarını duyabiliyorum. Bunun yerine kahraman bir ordu, sivil muhafızlar, korkusuz sınır muhafızları, özverili acil durum çalışanları, güvenilir polis memurları, yorulmak bilmeyen sağlıkçı melekler görüyorum. Görevini yapan herkesi görüyorum. Silaha sarılan binlerce yurttaşın toprak savunması ve savaşma düzeyine geldiğini görüyorum.”

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#RUSYA#Ukrayna#Saldırı

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