Musk ortalığı karıştırdı: WhatsApp'a güvenilmez! Kullanıcılar şokta: Siz uyurken bile kayıtta...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 13:44
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın mikrofon ayarları ile ilgili tartışmalara Twitter'ın sahibi Elon Musk da katıldı. Musk WhatsApp'ın güvenilmez olduğunu öne sürerken birçok kullanıcı uygulamayı sildiğini açıkladı.
Son dönemlerin en popüler mesajlaşma programı olan WhatsApp'ın güvenilirliği dün akşamdan beri sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.ELON MUSK: WHATSAPP'A GÜVENİLMEZ
Bir Twitter kullancısının WhatsApp'ın uygulama aktif olmadığında bile telefonunun mikrofonuna eriştiğini iddia etmesi gündeme bomba gibi düşerken tartışmalara Twitter'ın sahibi Elon Musk da katıldı.
"WHATSAPP ARKA PLANDA MİKROFONUMU KULLANIYOR, NELER OLUYOR?"
Foad Dabiri isimli bir Twitter kullancısı ekran görüntüsü paylaşarak "WhatsApp ben uyurken arka planda mikrofonumu kullanıyor (ve bu sadece zaman çizelgesinin bir parçası!) Neler oluyor?" açıklamasında bulundu.
Ünlü milyarder Elon Musk, kullanıcının tweetine cevap verdi ve "WhatsApp'a güvenilemez"
dedi.
Musk daha sonra "WhatsApp'ın Meta/Facebook'a ait olduğunun farkında olmayan bu kadar çok insanın olması inanılmaz"
diyen Gannon Breslin isimli kullanıcıya yanıt verdi ve WhatsApp kurucularının Facebook'tan ayrılarak #deletefacebook yani 'Facebook'u silin' kampanyasını başlattığını hatırlattı.
Kısa bir süre sonra yeniden tweet atan Musk takipçilerine "Hiçbir şeye güvenmeyin"
mesajı verdi.WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ
WhatsApp'ın mikrofon erişimine dair endişeler aslında yeni değil. Birçok WhatsApp kullanıcısı bir aydan uzun süredir mikrofonun arka planda etkinleştirildiğini iddia ederken, WhatsApp iddiayı araştırdıklarını belirterek sorunun Android'deki bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
Google'dan durumun düzeltilmesini istediklerini belirten şirket daha sonra "Kullanıcılar mikrofon ayarları üzerinde tam kontrole sahiptir. İzin verildikten sonra, WhatsApp mikrofona yalnızca bir kullanıcı arama yaparken veya sesli not veya video kaydederken erişir. Ve o zaman bile, bu iletişimler uçtan uca şifreleme ile korunur, böylece WhatsApp bunları duyamaz"
açıklamasında bulundu."GÖRÜR GÖRMEZ WHATSAPP'I SİLDİM"
Şirketin attığı tweete cevap veren bazı kullanıcılar aynı sorunu yaşadıklarını vurgularken bazı kullanıcılar da WhatsApp'ın arka planda mikrofonu etkinleştirdiğini gördükleri anda uygulamayı sildiklerini söylediler.BİRBİRLERİNİ SEVMEDİKLERİ BİLİNEN BİR GERÇEK
Dünya çapında yaklaşık iki milyar aktif kullanıcısı ile son dönemin en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp 2014 yılında 16 milyar dolara Facebook'a satıldı.
Tesla ve Space X'in sahibi Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ile Facebook ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ile Musk iki büyük rakip haline geldi.
Dailymail ünlü milyarderin, Meta CEO'suna yumruk atmak için her fırsatı değerlendirdiğine dikkat çekerek, Musk'ın son dönemlerde Zuckerberg'i kampanya bağışlarıyla Demokratları desteklemekle suçladığına dikkat çekti.