Musk ortalığı karıştırdı: WhatsApp'a güvenilmez! Kullanıcılar şokta: Siz uyurken bile kayıtta...

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Son dönemlerin en popüler mesajlaşma programı olan WhatsApp'ın güvenilirliği dün akşamdan beri sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.



Bir Twitter kullancısının WhatsApp'ın uygulama aktif olmadığında bile telefonunun mikrofonuna eriştiğini iddia etmesi gündeme bomba gibi düşerken tartışmalara Twitter'ın sahibi Elon Musk da katıldı.



"WHATSAPP ARKA PLANDA MİKROFONUMU KULLANIYOR, NELER OLUYOR?"

Foad Dabiri isimli bir Twitter kullancısı ekran görüntüsü paylaşarak "WhatsApp ben uyurken arka planda mikrofonumu kullanıyor (ve bu sadece zaman çizelgesinin bir parçası!) Neler oluyor?" açıklamasında bulundu.



Ünlü milyarder Elon Musk, kullanıcının tweetine cevap verdi vededi.Musk daha sonradiyen Gannon Breslin isimli kullanıcıya yanıt verdi ve WhatsApp kurucularının Facebook'tan ayrılarak #deletefacebook yani 'Facebook'u silin' kampanyasını başlattığını hatırlattı.Kısa bir süre sonra yeniden tweet atan Musk takipçilerinemesajı verdi.WhatsApp'ın mikrofon erişimine dair endişeler aslında yeni değil. Birçok WhatsApp kullanıcısı bir aydan uzun süredir mikrofonun arka planda etkinleştirildiğini iddia ederken, WhatsApp iddiayı araştırdıklarını belirterek sorunun Android'deki bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.Google'dan durumun düzeltilmesini istediklerini belirten şirket daha sonraaçıklamasında bulundu.Şirketin attığı tweete cevap veren bazı kullanıcılar aynı sorunu yaşadıklarını vurgularken bazı kullanıcılar da WhatsApp'ın arka planda mikrofonu etkinleştirdiğini gördükleri anda uygulamayı sildiklerini söylediler.Dünya çapında yaklaşık iki milyar aktif kullanıcısı ile son dönemin en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp 2014 yılında 16 milyar dolara Facebook'a satıldı.Tesla ve Space X'in sahibi Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ile Facebook ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ile Musk iki büyük rakip haline geldi.Dailymail ünlü milyarderin, Meta CEO'suna yumruk atmak için her fırsatı değerlendirdiğine dikkat çekerek, Musk'ın son dönemlerde Zuckerberg'i kampanya bağışlarıyla Demokratları desteklemekle suçladığına dikkat çekti.