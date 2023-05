Tüm gözler Lukaşenko'ya çevrildi...Putin'den yardım istedi apar topar ülkesine döndü!

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin yenilgiye uğratılmasının kutlandığı Zafer Günü her yıl olduğu gibi dün de Moskova'da Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni ile kutlandı. Törene Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus lideri Aleksander Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.



Her yıl düzenlenen ihtişamlı gösterilerin aksine bu yılki törende en çok konuşulan Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakın müttefiki olarak bilinen Aleksander Lukaşenko oldu.



According to media reports, after the parade, Lukashenko suddenly became unwell and left Moscow. An ambulance accompanied him to the airport. pic.twitter.com/bnrczWJChr