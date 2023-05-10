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Tüm gözler Lukaşenko'ya çevrildi...Putin'den yardım istedi apar topar ülkesine döndü!

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#Rusya#Belarus#Lukaşenko
Tüm gözler Lukaşenkoya çevrildi...Putinden yardım istedi apar topar ülkesine döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 10:49

Belarus lideri Aleksander Lukaşenko'nun dün düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarından erken ayrılması ve elinde sarılı olan bandaj bugün Batı medyasında tartışmalara neden oldu...

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İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin yenilgiye uğratılmasının kutlandığı Zafer Günü her yıl olduğu gibi dün de Moskova'da Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni ile kutlandı. Törene Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus lideri Aleksander Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.

Her yıl düzenlenen ihtişamlı gösterilerin aksine bu yılki törende en çok konuşulan Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakın müttefiki olarak bilinen Aleksander Lukaşenko oldu.

Tüm gözler Lukaşenkoya çevrildi...Putinden yardım istedi apar topar ülkesine döndü

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ, PUTİN'DEN YARDIM İSTEDİ

İngiliz Dailymail gazetesi Belaruslu liderin görüntülerini yayınladığı haberinde Lukaşenko'nun Kızıl Meydan'daki törende yürümekte zorluk çektiğini ve çelenk bırakma töreninde ayaklarını sürüyerek zorla hareket ettiğini yazdı.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda Lukaşenko'nun gözle görülür bir şekilde 'rahatsız' göründüğü dikkat çekiyor.

Gazetenin iddiasına göre Belaruslu lider Putin'den kendisine yardımcı olması için ricada bulunuyor. Bunun üzerine Putin yardımcılarına Lukaşenko için araç hazırlanması talimatını veriyor.



ELİNDEKİ BANDAJ DİKKAT ÇEKTİ, APAR TOPAR ÜLKESİNE DÖNDÜ

Amerikan Newsweek dergisi ise Lukaşenko'nun elinde sarılı bandaja dikkat çekerek liderin kendisine ayarlanan araçla hemen havalimanına gittiğini ve buradan ülkesine döndüğünü yazdı. 

24 yıldır iktidarda olan 68 yaşındaki liderin kutlamalara elektrikli arabayla gelip gittiği öğrenilirken, cumhurbaşkanına havaalanına dönüş yolunda bir ambulans eşlik etti.

Belaruslu siyasi analist Dmitry Bolkunets, Telegram'dan yaptığı açıklamada Lukaşenko'nun sağlık sorunları nedeni ile liderlerin öğle yemeğine katılamadığını ve ülkesine döndüğünü belirtti.
Tüm gözler Lukaşenkoya çevrildi...Putinden yardım istedi apar topar ülkesine döndü

"YAPTIRIMLAR NEDENİ İLE AMELİYAT OLAMIYOR, FELÇ KALABİLİR" İDDİASI

Lukaşenko'nun sağlık durumu ile ilgili endişeler aslında yeni değil. Liderin bir süredir sırtından geçirmesi gereken bir ameliyatı Batı yaptırımları nedeni ile olamadığı için felç geçirme riskiyle karşı karşıya olduğu konuşuluyor.

68 yaşındaki başkana yakın kaynaklar Lukaşenko'nun ağrı kesicilerle yaşamasına neden olan bir omurga sorunu olduğunu öne sürüyor.

Belaruslu siyasetçi Pavel Latushko da iddiaları doğrulayarak "İhtiyaç duyduğu ameliyatı ülkesinde ya da Rusya'da geçirmesi imkansız. Muhtemelen Batı'da yapılması gerekiyor. Ancak yaptırımlar nedeni ile olamıyor. Kısmen felç olacağı bir duruma gelebilir" ifadelerini kullandı.
Tüm gözler Lukaşenkoya çevrildi...Putinden yardım istedi apar topar ülkesine döndü

ZAFER GÜNÜ TÖRENİ

Kremlin'e düzenlenen İHA saldırıları nedeni ile geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde düzenlenen törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkelerine karşı 'gerçek bir savaş' yürütüldüğünü öne sürerek “Batılı seçkinler, Rusya düşmanlığı ve nefret tohumları ekmeye çalışıyor. Tek amaçları ülkemizin düştüğünü görmek” ifadelerini kullandı.

Her yıl Rus ordusunun silah gücünü sergilediği büyük törende bu sene savaş uçakları uçmadı ve yeni tanklar sergilenmedi. Törenin kapsamının daraltılamasının nedeninin cephede verilen ağır kayıplar olduğu konuşuluyor.

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#Rusya#Belarus#Lukaşenko

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