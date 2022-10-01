Mühürlü yüzüğün sırrı açığa çıktı… Kaybolduktan 78 yıl sonra kim olduğu anlaşıldı!

Haberin Devamı

İkinci Dünya Savaşı'nda savaşan Uçuş Çavuşu William Hurrell geçtiğimiz gün düzenlenen askeri bir törenle toprağa verildi.

Peki neredeyse 80 yıl önce ölen birinin cenazesi neden şimdi yapıldı?

Çavuş William Hurrell'in Hollanda'daki Jonkerbos Savaş Mezarlığı'na defnedilmesi, Eylül 1944'te olayda kaybolduğunun bildirilmesinden 78 yıl sonra gerçekleşti.

SIRRI YILLARCA BİR YÜZÜK SAKLADI!

Bu mucize gibi olayın ardında ise bir mühür yüzüğü var… Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde görev yapan talihsiz pilot savaş sırasında ölmüş, öldüğü tespit edilemediği için de ‘ortadan yok olduğu’ varsayılmıştı.

Aslında müfettişler uçağın düştüğü yerde araştırma yaparlarken üzerinde askerin adının baş harflerinin bulunduğu bir mühür yüzüğü bulmuşlardı. Ancak bu yüzük ve enkazdaki diğer kalıntılar 2019 yılına kadar kimse tarafından ele alınmadı.

Haberin Devamı

2019 yılında Hollandalı araştırmacılar bulunan kalıntıları yeniden incelerken yüzüğe rastladılar ve habere konu olan olaylar zinciri de böylece başladı. AİLE: BÜYÜK RAHATLAMA YAŞADIK

Ölen asker William Hurrell’in ailesi yaşananların ardından açıklama yaptı. Büyük yeğeni Brydie Hurrell, kalıntıların bulunması ve amcasının cesedinin kimliğinin tespit edilmesinin aileyi rahatlattığını söyledi.

"Bill'in ebeveynleri, erkek kardeşi ve büyükbabam onun nerede olduğunu bilmeden öldü, ama şimdi onlar ve ailemiz için konu sonuca bağlandı ve herkes büyük bir rahatlama hisseti.”

Tören, William’ın yeğeni Brydie Hurrell ve RAF'ın (Kraliyet Hava kuvvetleri) filo personeli ve Avustralya'dan seyahat eden diğer aile üyeleri tarafından izlendi.

CENAZE TÖRENİ İKİ YIL GECİKTİ

Öte yandan, iki yıl önce yapılması planlanan tören, pandemi sırasında sıkı sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle, aile üyelerinin ülkeyi terk etmeleri engellendiği için iki yıldan fazla ertelendi.

William Hurrell, altı uçaklı bir silahlı keşif görevinden geri dönemediğinde henüz 21 yaşındaydı. Müttefiklerin Alman hatlarını aşıp Ren üzerinde bir köprübaşı elde etme amaçlı büyük operasyonu olan Market Garden Operasyonunun sondan bir önceki günüydü.

Haberin Devamı

Görgü tanıkları, Arnhem'in 14 mil kuzeyindeki tarım arazisinde bir uçak kazası gördü ve ertesi sabah bir aramada enkazı derin bir kraterde yer altı suları altında buldu. DNA TESTİNE GEREK KALMADI

Hollandalı askeri uzmanlar, 2019'da, uçağın gövdesinden geriye kalanlar üzerindeki işaretleri belirleyerek ve insan kalıntılarını Hurrell'in RAF sağlık kayıtlarında yer alan ayrıntılarla karşılaştırarak şüpheyi doğruladı.

Hollanda Kraliyet Ordusu kurtarma ve tanımlama biriminin komutanı Yüzbaşı Geert Jonker, "DNA testine gerek yoktu çünkü bu kesin kanıt olarak kabul ediliyor" dedi.

Hollanda ordusu, Batı Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndaki uçak kazalarını araştırmaktan sorumlu uzman bir ekibe sahip tek ordudur.