İngiliz komutandan çarpıcı iddia… “Uydu hamlesine NATO’nun cevabı sert olur” Putin gözünü uzaya dikti!

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Putin'in Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarını dört sızıntı ve benzeri görülmemiş hasara neden olan denizaltı patlamalarıyla sabote etmekle suçlanmasının ardından açıklamalarda bulunan İngiliz komutan, Rusya'nın bir sonraki saldırı hamlesi konusunda uyarılar yaparken dikkatleri kara savaşından bambaşka bir noktaya çevirdi.

Ordunun en yetkili sesi Putin’in uzayda saldırılar düzenleyebileceği konusunda dünyayı uyardı. İNGİLİZ AMİRALDEN KORKUTAN UYARI

Amiral Sir Tony Radakin, Rusya'nın hem yer altı hem de gökyüzü dahil olmak üzere Ukrayna'da görülen geleneksel kara savaşından etki alanlarını bozabileceğini söylüyor.

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“Rusya'nın nükleer yetenekleri var, Rusya'nın sualtı yetenekleri var. Ve uzayda yetenekleri var” diyen İngiliz komutan “Bunun bir örneğini geçen yılın sonunda, Rusya'nın uzayda muazzam büyüklükte bir enkaz oluşturan bir nesneyi patlatmasıyla gördük.” sözlerini kullandı.

Amiralin “Rusya, Ukrayna'da yaptıklarına, enerjide yaptıklarına ve bu diplomatik ilişkilerde yaptıklarına ek olarak başka alanlarda da yeteneklere sahip. Ve bunun en önemli ayaklarından biri de bilgi savaşları.” diyor. PUTİN'İN GÖZÜ UZAYDA!

Rusya, geçen Kasım ayında, kendi uydularından birini dünyanın yaklaşık 300 mil üzerindeyken düşüren yer tabanlı bir füzeyi test etmişti. Moskova, 2020'de de İngiltere ve ABD tarafından uzayda silah niteliğinde bir füze fırlatmakla suçlandı.

Royal United Services Institute düşünce kuruluşu genel müdür yardımcısı Prof. Malcolm Chalmers, Rusya'nın uyduları yok etmesi durumunda etkinin ‘dünya çapında’ hissedileceğini söyledi. Chalmers “Rusya, dünya çapında hem askeri hem de sivil kilit rol oynayan GPS sistemlerine de saldırabilir” dedi ve telefonlarımızın ve arabalarımızın çoğunda kullanılan uydu navigasyon sistemleri gibi sivil hizmetlerde bazı aksaklıklar olabileceğine işaret etti.

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Prof. Chalmers, boru hatlarının sabote edilmesine benzer şekilde, uyduların imha edilmesinin ‘ne doğrudan zayiat ne de başka bir ülkenin topraklarına saldırı’ içermediğini ve bu nedenle doğrudan bir Batı askeri tepkisini kışkırtma olasılığının düşük olduğunu kaydetti. "NATO'NUN TEPKİSİ ÇOK GÜÇLÜ OLUR"

Bununla birlikte, Amiral Sir Tony, Rusya'nın kritik ulusal altyapıya, ya dünya bilgisinin yüzde 95'inden fazlasının dolaşımda olduğu sualtı deniz kablolarıyla ya da uzayda saldırması durumunda, bunun NATO ülkelerinden güçlü bir tepki alacağı konusunda ısrar etti.

Bu ayın başlarında Putin, Ukrayna'daki savaşı kendi lehine çevirmek için umutsuz bir girişimle 300 bin yedek askerin kısmi seferber edilmesini emrettiğinde nükleer silah kullanımı konusunda blöf yapmadığı konusunda uyarmıştı.

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Ancak Putin'in tüm söylemlerine karşın, Sir Tony “Rusya nükleer bir savaş istemiyor” diye ısrar etti. Rusya, NATO ile savaş istemiyor” dedi ve Rusya, uluslararası kararlılığı olduğundan daha güçlü bir şekilde güçlendirmek istemiyor çünkü bu, Rusya için burada ve şimdi daha da büyük sorunlar yaratıyor iddiasını sürdürdü.