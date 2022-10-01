Bir sabah tüm vücudu uyuşmuş olarak uyandı! Beyin tümöründen şüphelendiler ama...

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ABD'li gazeteci Kelly Rissman, bir sabah vücudundaki tüm uzuvları uyuşuk olarak uyandığında büyük bir paniğe kapılarak acil servisin yolunu tuttu.

GECE YATMADAN KOLU UYUŞMAYA BAŞLADI

Bir önceki gün hayatındaki her şeyin normal olduğunu anlatan Rissman, sabah koşusuna gittiğini, yemek yediğini daha sonra da işe gittiğini ancak uyumaya hazırlanırken kendini rahatsız hissetmesine neden olan bir şeyler hissettiğini anlattı:

"Yatakta sağ tarafım dönük yatıyordum birden sol elimin uyuşmaya başladığını hissettim. 30 dakika süren bir panik sonrası uyuşukluğu kafamda kurduğuma kendimi ikna ettim ve uykuya daldım"

SABAH UYANDIĞINDA KARINCALANMA HİSSİ KOL VE BACAKLARA YAYILMIŞTI

Genç kadın sabah uyandığında uyuşma ve karıncalanma hissi her iki kola ve bacaklarına yayılmıştı. Korku içinde acil servise giden kadın, "Çıldırmak üzereydim, doktora gittim. Doktor hiçbir test yapmamasına rağmen bana karıncalanma hissinin viral bir enfeksiyondan kaynaklanıyor olabileceğini söyledi" dedi.



YÜRÜYEMEYECEK KADAR YORGUN HALE GELDİ

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Acil servisten kafası karışmış bir şekilde ayrılan gazeteci semptomlarında hiçbir değişiklik olmayınca bir süre sonra dahiliye uzmanına gitmeye karar verdi ve kan tahlili yaptırdı.

Kan tahlillerinin sonucu için 5 gün bekleyen Kelly bu süreçte kendini daha da kötü hissetmeye başladı: "Sonuçları beklediğim sürede o kadar zayıf düşmüştüm ki, evimin çevresinde yürüyemiyordum bile..."

SEBEBİ CİDDİ B-12 EKSİKLİĞİ ÇIKTI

5 gün sonra beklenen sonuçlar geldi. Kelly Rissman'ı bu hale getiren hastalığın ciddi derecede B-12 eksikliği olduğu ortaya çıktı.

B12 vitaminin yetişkinlerin kanındaki normal değeri mililitrede 300 pikogram olmalıdır. 200 pg/ml nin altındaki değerler düşük kabul edilir ve tedaviyle ya da beslenme desteğiyle yukarı çekilmelidir.

Kelly'nin B-12 seviyesi 175 pg/ml civarındaydı ancak bunun bir gece de düşmüş olması pek de mümkün değildi.



Vücudunuzda B12 eksikliği olup olmadığını öğrenmek için kan tahlili yaptırabilirsiniz.

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B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar B12 vitamini eksikliğinin yıllarca tedavi edilmemesi durumunda belirti verdiğini belirtiyor. Vitamin seviyesi düşen bir çok insan ilk başlarda asemptomatiktir. İlerleyen durumlarda ise şu belirtiler görülebilir:

-Aşırı yorgunluk

-Enerji eksikliği

-Karıncalanma ve uyuşukluk

-Ağrılı ve kırmızı bir dil

-Ağız ülseri

-Kas Güçsüzlüğü

-Depresyon ve kafa karışıklığını içerebilen psikolojik sorunlar

-Hafıza, anlama ve yargılama ile ilgili sorunlar

B12 vitamini et, balık, yumurta, süt ürünleri, maya özütü (Marmite gibi) ve özel olarak güçlendirilmiş gıdalarda bulunur.

NORMALE DÖNMESİ 3 AY- 1 YIL ARASINDA SÜREBİLİR

Kelly Rissman tedaviye başladığında semptomlar hemen kaybolmadı. Bir ay boyunca B12 iğnesi yapıldıktan sonra günlük takviyelerle hayatına devam etti. Vücudunuzun B12 seviyesini yenilemesinin biraz zaman aldığını belirten gazeteci bu sürenin 3 ay ile bir yıl arasında değişebileceğini belirtti.

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DOKTORLAR BİLE ALARMA GEÇİP YENİDEN TARAMA YAPTI

Insider'da yazdığı makalede B12 eksikliği semptomlarının hayatını alt üst ettiğini anlatan genç gazeteci şu ifadeleri kullandı;

"İlk başlarda tedavi görüyor olmama rağmen semptomlarım kötüleşti. Bacak uyuşmaları devam etti. İştahsızdım ve baş ağrılarım öyle bir duruma gelmişti geceleri uyuyamıyordum. Bir süre sonra görüşümde bulanıklık başlayınca alarma geçen doktorum beyin tümöründen şüphelenip MRI taraması istedi. Ancak daha sonra bu durumun tamamen B-12 eksikliği ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı" dedi.