×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Mühimmat eksikliği Ukrayna’yı zorluyor

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Mühimmat#Savaş
Mühimmat eksikliği Ukrayna’yı zorluyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 07:00

Ukrayna ordusunun, dış yardımın azalması nedeniyle savaşta bazı askeri operasyonlarını durdurmak zorunda kaldığı bildirildi.

Haberin Devamı

Reuters haber ajansına konuşan Ukrayna ordusu komutanı Oleksandr Tarnavsky, “tüm cephe hattında görülen” bir mühimmat kıtlığı olduğunu ve bu nedenle bazı bölgelerde taktik değişimine gidildiğini aktardı.

TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ

Mühimmat eksikliğinin, Ukrayna için büyük bir sorun olduğunu belirten Tarnavsky, özellikle Sovyetler Birliği döneminden kalma silahları için 122 mm ve 152 mm’lik top mermisine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Ukraynalı komutan, “İhtiyaçlarımız göz önüne alındığında, elimizdeki top mermileri yeterli değil. Bazı bölgelerde savunma konumuna geçtik. Taktikler değişiyor” diye konuştu. Savaşın başından bu yana Kiev’in en büyük destekçileri olan ABD ve Avrupa Birliği’nde Ukrayna’ya yardımın sürdürülmesi konusunda sorunlar yaşanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Mühimmat#Savaş

BAKMADAN GEÇME!