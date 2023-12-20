Mühimmat eksikliği Ukrayna’yı zorluyor

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Reuters haber ajansına konuşan Ukrayna ordusu komutanı Oleksandr Tarnavsky, “tüm cephe hattında görülen” bir mühimmat kıtlığı olduğunu ve bu nedenle bazı bölgelerde taktik değişimine gidildiğini aktardı.

TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ

Mühimmat eksikliğinin, Ukrayna için büyük bir sorun olduğunu belirten Tarnavsky, özellikle Sovyetler Birliği döneminden kalma silahları için 122 mm ve 152 mm’lik top mermisine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Ukraynalı komutan, “İhtiyaçlarımız göz önüne alındığında, elimizdeki top mermileri yeterli değil. Bazı bölgelerde savunma konumuna geçtik. Taktikler değişiyor” diye konuştu. Savaşın başından bu yana Kiev’in en büyük destekçileri olan ABD ve Avrupa Birliği’nde Ukrayna’ya yardımın sürdürülmesi konusunda sorunlar yaşanıyor.