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Moderna CEO'sundan 'Aşılar yeni varyant üzerinde aynı etkiyi yaratmayabilir' uyarısı

#Kovid Aşısı#Omicron Varyantı#Koronavirüs
Moderna CEOsundan Aşılar yeni varyant üzerinde aynı etkiyi yaratmayabilir uyarısı

Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın CEO'su Stéphane Bancel, koronavirüse karşı geliştirilmiş olan aşıların Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı Omicron üzerinde, daha önceki varyantlardaki kadar etkili olamayabileceği uyarısında bulundu.

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İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Stéphane Bancel, "(Bu aşıların) Delta varyantında gördüğümüz ile aynı etkiyi yaratabileceği bir dünya yok diye düşünüyorum" dedi.

Covid aşılarının Omicron'a karşı etkinliğinin ne kadar düşeceğini de tahmin edemediklerini söyleyen Bancel, "Verilerin gelmesini beklememiz gerek ancak görüştüğüm bilim insanları 'Durum hiç iyi değil' fikrinde" diye konuştu.

Bancel'e göre, bu varyantın çok mutasyonlu olması nedeniyle var olan aşıların içeriğinde de değişiklik yapılması gerekebilir.

Öte yandan Moderna CEO'sunun çizdiği karamsar tablo, Avrupa piyasalarında düşüşe neden oldu.

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Omicron varyantının daha önceki varyantlardan daha bulaşıcı olabileceğinden endişe ediliyor. Yeni varyantla ilgili bilgi ve veriler ise sınırlı.

İlaç devlerinin şu ana dek geliştirmiş olduğu mRNA aşılarının bu varyant üzerinde etkili olup olmayacağı kesin olarak bilinmiyor.

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Omicron varyantının aşılara karşı direnç göstermesi halinde daha fazla insanın virüse yakalanması, hastaneye kaldırıların sayısında artış olması ve pandeminin de giderek uzamasından endişe ediliyor.

Nitekim Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dün paylaştığı bilgi notunda Omicron'un "çok yüksek" küresel risk kaynağı olduğu uyarısında bulundu.

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Omicron'un yeni bir küresel dalgaya neden olabileceği kaygıları sonrası ABD, İngiltere, İsrail, Japonya ve bazı Avrupa ülkeleri sıkı önlemler almaya başlamıştı.

Moderna CEO'su Stéphane Bancel daha önce CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada Omicron üzerinde etkili olan bir aşının dağıtımına başlamanın aylar sürebileceğine dikkat çekmişti.

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