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Omicron'u tespit eden doktor risk grubunu açıkladı
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. DSÖ'nün 'Küresel risk çok yüksek' şeklinde uyardığı Omricon varyantını tespit eden doktor virüsün en yaygın görüldüğü yaş grubunu açıkladı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.
Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var, ancak varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.
İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN GRUP
Yaklaşık sekiz ila 10 hafta boyunca, uygulama yaptıkları bölgede yeni bir Covid vakası görmediklerinin altını çizen Coetzee, 'Sonra 18 Kasım'da aniden viral bir enfeksiyona benzer semptomlarla gelen genç erkekler gördüm' dedi.
Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu söyledi.
Dr Coetzee, gördüğü hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunun altını çizdi.