×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Miçotakis'in sürpriz ziyareti pahalıya mal oluyordu... 150 metre yakında patlama oldu! İşte ilk görüntüler

Güncelleme Tarihi:

#Miçotakis#Ukrayna#Dünya
Miçotakisin sürpriz ziyareti pahalıya mal oluyordu... 150 metre yakında patlama oldu İşte ilk görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 15:34

On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Odessa'ya düzenlediği ziyarette felaket adeta teğet geçti. Yunan heyetinin bulunduğu bölgenin 150 metre uzağında patlama meydana geldi. Yunan basını patlamaya Rus füzesinin neden olduğunu yazdı.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021'in Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

İki tarafında kesin zafere ulaşamadığı bir aşamada devam eden savaş Odessa'dan gelen haber ile bir kez daha dünyanın gündeminde.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ukrayna'nın Odessa kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Odessa'da patlayan bomba sürpriz ziyareti gölgede bıraktı.

Gözden KaçmasınAtlantik Konseyinden çarpıcı Türkiye analizi: Avrupanın güvenliğini sağlama fırsatı varAtlantik Konseyi'nden çarpıcı Türkiye analizi: Avrupa'nın güvenliğini sağlama fırsatı varHaberi görüntüle

ZELENSKİ'NİN KONVOYUNA SALDIRI

Miçotakis başkanlığındaki Yunan heyetine 150 metre uzaklıkta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in konvoyuna bugün yerel saat ile 11.43'te Rus füzesi saldırısı düzenlendi.

Kathimerini'de yer alan habere göre, Devlet Bakanı Stavros Papastavrou, Yunan medyasına, yaklaşık 150 metre uzakta meydana gelen patlamanın ardından Yunan heyetinde herhangi bir yaralanma olmadığını doğruladı.

Haberin Devamı

CNN Yunanistan 'Patlama, Mitsotakis ile Zelenksi arasında şu anda devam eden görüşmeden kısa süre önce meydana geldi' dedi.

Miçotakisin sürpriz ziyareti pahalıya mal oluyordu... 150 metre yakında patlama oldu İşte ilk görüntüler

Proto Thema ise Yunan heyetin patlamadan 150 metre uzakta olduğunu ancak Miçotakis'in orada bulunmadığını yazdı.

Olay yerinden ilk görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Yunan basını görüntüleri doğruladı.

Yerel basında Odessa'nın İskender füzesi ya da Onyx füzesi tarafından vurulduğu bildiriliyor.

Resmi olarak ise herhangi bir duyuru yapılmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Miçotakis#Ukrayna#Dünya

BAKMADAN GEÇME!