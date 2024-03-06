Atlantik Konseyi'nden çarpıcı Türkiye analizi: Avrupa'nın güvenliğini sağlama fırsatı var

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Türkiye'nin yerli ve milli silahları küresel pazarda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bir yandan dünyanın dört bir yanına silah ihracatı yapan Türkiye bağımsız dış politikası ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye'yi mercek altına alan Atlantic Council'dan (Atlantik Konseyi) dikkat çeken bir analiz geldi.

'Karadeniz ve Avrupa-Atlantik güvenliğini dönüştürme potansiyeli taşıyan Ukrayna-Türkiye savunma ortaklığı' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan düşünce kuruluşu Türkiye'nin attığı adımların önemine vurgu yaptı.

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Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma ortaklığına dikkat çeken düşünce kuruluşu şu değerlendirmede bulundu;

'Ukrayna ile Türkiye arasında gelişen savunma ortaklığı, Kiev'e Rusya'yı savuşturma mücadelesinde yardımcı oldu ve iki ortağın ekonomisini güçlendirirken Ankara'nın güvenliğini de güçlendirdi. Ancak şimdi bu ortaklığı genişletme ve böylece Karadeniz'in ve genel olarak Avrupa'nın güvenliğini sağlama fırsatı var' ifadelerine yer verildi.

Yazıda onlarca ülkeye satılan Türk SİHA'larına da ayrı bir parantez açıldı.

Atlantik Konseyi 'Bu ortaklığın faydaları son iki yılda, Türk savunma şirketi Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının, Rusya'nın geniş çaplı işgalinin başlangıcında Kiev'in hava saldırısı yeteneklerini güçlendirerek Ukrayna'ya yardım ettiği için manşetlere çıkmasıyla daha da netleşti' yorumunda bulundu.

Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini hatırlatan düşünce kuruluşu 'Ankara, ülkelere Rusya ve Çin'in üretip sattığı savaş uçaklarına alternatif sunabilecek KAAN jetlerinin bir kısmını ihraç etmeyi planlıyor' dedi.

Yazıda 'Türkiye, daha fazla KAAN jetini havalandırdığında ve filosunda daha fazla F-16 geliştirildiğinde, Ukrayna'ya ikinci el F-16'larla destek verebilir veya Ukrayna ve diğerlerinin kullandığı F-16'lar için bir onarım ve yükseltme merkezi olarak hizmet verebilir' ifadelerine yer verildi.

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ÇOK ROLLÜ MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye, Kaan ile 5'inci nesil muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer alacak.

Çok rollü bir milli savaş uçağı olan Kaan, her türlü havadan havaya muharebe ve havadan yere muharebenin gereksinimleri için üstün kabiliyetlere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Kaan, üstün hava hakimiyetini; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş ile yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle arttırılmış muharebe gücü ile sağlayacak.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

5'inci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan Kaan, insansız hava araçları gibi unsurlarla birlikte çalışabilecek.

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1.8 mach azami hıza ulaşabilen Kaan, aynı zamanda radarda düşük görünürlük özelliğiyle öne çıkıyor. Çift motorlu olarak üretilen Kaan, 14 metre kanat açıklığına, 6 metre yüksekliğe ve 21 metre uzunluğa sahip.