Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünyada manşet... İsrail'e uyarı: Ciddi sonuçları olur

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

İki liderin görüşmesi ve Erdoğan'ın verdiği mesajlar dış basında geniş yer buldu.

Alman DW 'Abbas'tan diplomatik tanınma, Erdoğan'dan garantörlük mesajı' manşetini attı.

Haberde 'Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Filistin lideri Abbas, Filistin'in tanınması çağrısı yaptı' denildi.

Katar merkezli Al Jazeera 'Erdoğan İsrailli yerleşimcilerin İsrail - Filistin çatışmasının çözümündeki ana engellerden biri olduğunu da söyledi' dedi.

Yunan Kathimerini 'Erdoğan İsrail'i soykırımla suçladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Arab News 'Erdoğan, İsrailli yerleşimcilerin barışın önündeki en büyük engel olduğunu söyledi' dedi.

İSRAİL'E UYARI: CİDDİ SONUÇLARI OLUR

Londra merkezli Middle East Eye'ın (MEE) 'Erdoğan, İsrail'in Ramazan ayında kutsal mekanlara erişimi kısıtlaması durumunda 'ciddi sonuçlar' olacağı konusunda uyardı' manşetini attı.

Erdoğan açıklamasında 'Radikal İsrailli siyasetçilerin, Müslümanların Harem-i Şerif'e girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandır. Böyle bir adım atılmasının sonuçları şüphesiz çok ağır olacaktır' ifadelerine yer verdi.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in önümüzdeki Ramazan ayında Filistinli Müslümanların kutsal yerlere erişimini engellemesi durumunda "çok ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı konusunda uyardı' denildi.

Al Arabiya 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin İsrail-Filistin ihtilafının çözümündeki ana engellerden biri olduğunu söyledi' dedi.

Hindistan merkezli Firstpost 'Filistin davasının sadık bir destekçisi olan Erdoğan, Ramzan'da Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya sınırsız erişim talebinde bulundu' dedi.

'ÖNEMLİ BİR DİPLOMATİK HAMLE'

Hong Kong merkezli BNN Breaking görüşme için 'Önemli bir diplomatik hamle' değerlendirmesinde bulundu.

Haberde 'Erdoğan İsrailli yerleşimcileri İsrail-Filistin çatışmasında barışın önündeki temel engel olarak belirledi. Bu açıklama, her iki liderin de bağımsız bir Filistin devletini savunmada ön saflara yerleştiği bir basın etkinliği sırasında geldi' ifadelerine yer verildi.

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Ahram Erdoğan'ın 'Çözümün önündeki en büyük engellerden biri, yerleşimci adı verilen, Filistinlilere ait toprakları işgal eden ve çalan gaspçıların eylemleridir' sözünü öne çıkardı.

Wafa 'Erdoğan, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının, uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde siyasi bir çözümden ve Uluslararası Güvenlik Konseyi kararıyla Filistin Devleti'ne Birleşmiş Milletler'e tam üyelik verilmesinden geçtiğini vurguladı' dedi.