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Miçotakis'i topa tuttular! Yunan medyasından dikkat çeken 'savaş vurgusu'

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#Yunanistan#Türkiye#Miçotakis
Miçotakisi topa tuttular Yunan medyasından dikkat çeken savaş vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 13:42

Yunanistan'ın en büyük haber sitelerinden biri olan In.gr'de yayınlanan bir analizde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yeni dönemdeki Türkiye tutumu için sert eleştiriler yöneltildi. Atina hükümetini Türkiye'ye çok fazla taviz verip, karşılığında hiç bir şey istememekle suçlayan yazar Türkiye'nin karşı çıktığı '12 mil' kuralından vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında oluşturduğu filosunun 'en güçlüsü' olarak öne çıkan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki yeni görevinin Yunan basınındaki yankıları devam ederken, In.gr haber sitesi son dönemde olumlu bir havanın estiği Türkiye Yunanistan ilişkilerini masaya yatırdı.

"VİLNİUS ZİRVESİ BİR DÖNÜM NOKTASIYDI, ÖZELLİKLE DE TÜRKİYE İÇİN"

Analizinde Türkiye'nin 'Mavi vatan' konusunda geri adım atmadığına dikkat çeken haber sitesi, uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Yannos Charalambidis'in sözlerine yer verdi.

Charalambidis'e göre geçtiğimiz ay Litvanya'nın Vilnius şehrinde gerçekleşen NATO zirvesi gerçekten de bir dönüm noktasıydı, özellikle de Türkiye için...

Miçotakisi topa tuttular Yunan medyasından dikkat çeken savaş vurgusu


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MİÇOTAKİS'İ HEDEFE KOYDU

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Türkiye-Yunanistan arasındaki diyaloğun başlatılması karşılığında Türkiye'ye F-16 satışının kilidini açmakla suçlayan yazar Mavi Vatan konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu belirterek "Türkiye ne sunuyor? Hiçbir şey. Onlar sadece alıyor" ifadesini kullandı.

SAVAŞ SEBEBİ

İstişarelerde Türkiye'nin karşı çıktığı '12 mil' kuralından vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Charalambidis, Türkiye'nin bu kuralı 'savaş nedeni' olarak ortaya koyduğunu belirterek "Mesele sadece hukuki ya da jeopolitik değil, Ege ve Doğu Akdeniz'deki güç göstergeleriyle de ilgili" dedi.

Miçotakisi topa tuttular Yunan medyasından dikkat çeken savaş vurgusu

EN KÖTÜ SENARYO: YENİ BİR KRİZ

Türkiye'nin diyalog yolu ile 12 mil kuralını kaldırmak istediğini ve kendi egemenlik haklarını genişleteceğini iddia eden Charalambidis'e göre olası en kötü senaryo ise gerilimin tırmanması, iki ülke arasında arasında yeni bir krizin çıkması.

Atina yönetiminin kriz durumunda, kriz tehdidi yerine yozlaşmış bir diyaloğa kaymayı tercih edeceğini iddia eden yazar bu durumun Yunanistan'ı krize sürükleyeceğini öne sürdü.

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HÜKÜMETİ TOPA TUTTU: MENENDEZ'İN AYAĞININ ALTINDAKİ HALIYI ÇEKİYORLAR

Atina hükümetini Türkiye'ye çok fazla taviz verip, karşılığında hiç bir şey istememekle suçlayan yazar ayrıca Yunanistan Başbakanı MİÇOTAKİS'in Türkiye karşıtı ABD'li Senatör Bob Menendez'in ayağının altındaki halıyı çektiğini belirterek, "Türkiye, Atina'yı Kıbrıs'taki varlığının haklılığı konusunda kullandığında, Menendez ne yapacak? Kraldan daha kralcı mı davranacak" diye sordu.

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#Yunanistan#Türkiye#Miçotakis

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