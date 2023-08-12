Bibby Stockholm fiyaskosu: İngiliz medyası 'maskaralık' diye duyurdu!

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İngiltere'ye iltica başvurusunda bulunan göçmenlerin yerleştirilmesi için hazırlanan Bibby Stockholm isimli 'yüzen hapishane' güvenlik kaygıları ile ilgili endişelerin gölgesinde geçtiğimiz hafta hayata geçti.

50 kişilik ilk mülteci grubu 3 katlı ve 222 odalı gemiye yerleştirilirken, İngiliz hükümeti gemiye mavnaya yerleşmeyi reddeden göçmenleri konaklama hakkını iptal etmekle tehdit etmişti.



İnsan hakları grupları virüs salgınları, aşırı kalabalık, mahremiyet eksikliği gibi ciddi riskler konusunda uyarıda bulunup, mültecilerin cezaevine benzeyen koşullarda tutulmasının 'insanlık dışı' olduğunu söylese de İngiliz hükümeti mültecilerin günde altı milyon sterlini bulduğu söylenilen otel masraflarını azaltmak için geri adım atmayı reddediyor.

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İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın kendi kurallarını ihlal ederek yüzen hapishaneye denizde travmatik deneyimler yaşayan, su fobisi olan, işkence geçmişi olan mağdurları göndermesi dünya çapında tepkilere neden olurken, dün Bibby Stockholm'den şaşırtan bir haber geldi.

BAKTERİ YÜZÜNDEN MÜLTECİLER TAHLİYE EDİLDİ

Mavnadaki musluk suyunda 'Lejyonella' adı verilen tehlikeli bir bakterinin izine rastlanması üzerine bu hafta başında yerleştirilen 39 sığınmacı geçici olarak tahliye edildi.



Mültecilerin 1 hafta boyunca otellerde konaklayacağı öğrenilirken sudan örneklerin sığınmacılar yerleştirilmeden alındığı ama test sonuçlarının yeni geldiği duyuruldu. Bakterinin tespit edilmesi sonrası sudan yeni örnekler alındı. Gelen sonuçlara göre göçmenlerin tekrar gemiye yerleştirilmesi bekleniyor.

KİMSEDE HASTALIK BELİRTİSİ YOK

Hükümet gemiye iltica başvurularının sonucunu bekleyen 18 ile 65 yaş arasında 500 civarında erkek sığınmacı yerleştirmeyi planlıyor.

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Fakat bu proje haftalardır çeşitli sebeplerle erteleniyordu. Önce yangın güvenliği denetiminde ortaya çıkan kaygıların giderilmesi gerekti. Sonra da hukuki itirazlar nedeniyle bu hafta başında gemiye yerleştirilmesi düşünülenden çok daha az sığınmacı taşınabildi.

Şimdi sığınmacıların hastalık tehdidi nedeniyle gemiden tahliye edilmesi üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, göçmenlerin hiç birinde hastalık belirtisi görülmediğini ve hastalığın insandan insana bulaşıcı olmadığını söyledi.



İngiliz medyası tüm tepkilere rağmen mavnaya yerleştirilen göçmenlerin sadece 4 gün sonra tahliye edilmesine tepki gösterirken Dailymail gazetesi durumu 'maskaralık' olarak değerlendirdi. Independent gazetesi ise hükümetin tekne macerasının büyük bir aşağılanma ile sonuçlandığını yazdı.

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Bibby Stockholm fiyaskosuna siyasilerden de tepkiler çığ gibi...

Muhafazakar milletvekili Scott Benton durumu 'tam bir saçmalık' olarak değerlendirirken "39 göçmeni düzgün bir şekilde bir mavnaya bile taşıyamıyoruz" dedi.

Muhafazakarlardan eski bir bir bakan krizin kontrolünü sağlayamadığı için İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevden alınması çağrısında bulundu.



İşçi Partisi'den Stephen Kinnock ise “İltica kaosu giderek daha kötüye gidiyor.En temel şeyleri bile doğru yapamıyorlar." dedi.

LEJYONELLA NEDİR?

Lejyonella, zatürre benzeri bir rahatsızlık olan Lejyoner hastalığına sebep oluyor. Hastalık da insanların bu bakterili suyun buharını örneğin duş alırken ya da suyun ısındığı başka durumlarda içine çekmesiyle insana geçiyor ve ciğerleri etkiliyor.

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Bir kere ciğerlere girdikten sonra Lejyonella zatürreye yol açıyor, öksürük, nefes darlığı ve ateş gibi belirtiler gösteriyor.

Hastalanan kişilerin antibiyotikle tedavi edilmesi, ağır vakalarda solunum desteğine bağlanması bile gerekebiliyor.