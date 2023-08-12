Zelenski 'İhanet' dedi, hepsini görevden aldı! Savaşın ortasında peş peşe kötü haber...

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18 aydır devam eden Ukrayna savaşı Kiev yönetiminin başlattığı karşı saldırı ile devam ederken Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin aldığı karar tüm ülkede şok etkisi yarattı.

"İHANET" DEDİ GÖREVDEN ALDI

Cephe hatlarından kaçmak isteyenlerden rüşvet alındığına dair iddiaların ardından yolsuzluğun kökünü kazımaya söz veren Zelenski asker alım merkezlerinin tüm başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

Ordunun yeni askerlere ihtiyaç duyduğu bu dönemde gelen rüşvet iddialarını 'ihanet' olarak değerlendiren Zelenski suçlu bulunanaların hepsinin cezasını çekeceğini vurguladı.



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Ukrayna'nın bölgesel askere alma merkezlerinin 33 yetkilisi hakkında ceza davası devam ediyor. Insider'da yer alan habere göre ceza davasıyla karşı karşıya olup olmadıklarına bakılmaksızın, her işe alım merkezinin yöneticileri görevden alındı, yerlerine savaş gazilerinin geleceği öğrenildi.

Asker alım merkezindeki yetkilierin insanların zorunlu askerlikten kaçmalarına yardımcı olmak için 10.000 dolara varan rüşvet aldığı iddia ediliyor.

SAVUNMA BAKANI DA LİSTEDE Mİ?

Dün Ukrayna basınında yer alan haberlerde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’un görevden alınacağı iddia edilmişti.

Ukrayna’da yayın yapan günlük gazete Ukrainskaya Pravda, Zelenski’nin Reznikov’un yerine gelecek isimleri değerlendiğini ve iki ismin ön plana çıktığını yazdı. Bu isimler ise Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksandr Kamyshin.



Ukrayna'nın gündemine oturan tek kötü haber bu değil...

Zelenski'nin Batılı müttefiklerinden uzun süredir istediği F-16 savaş uçaklarının önümüzdeki yaza kadar uçurmaya hazır olmayacağı öğrenildi.

Ukrayna'ya F-16'ların gönderilmesine şiddetle karşı çıkan ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayında rotayı tersine çevirip savaş jetlerinin gönderilmesine karar verse de Ukraynalı pilotların eğitimleri yeni gecikmelerle karşı karşıya.



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Danimarka ve Hollanda eğitim çabalarına liderlik ederek Ukraynalı pilotları Eylül ayına kadar göklere çıkarma sözü verseler de söz konusu eğitimler o günden bu yana pek çok kez ertelendi.

Insider'da yer alan habere göre eğitimler konusunda başka bir çare bulunamaması durumunda Ukraynalı pilotlar müttefikler tarafından sağlanan F-16'ları önümüzdeki yaza kadar kullanamayacak.