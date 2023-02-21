Merkel'e soğuk duş... Eski Şansölye'nin sözcüsü iddiayı doğruladı!

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Putin yanlısı komedyenler bir telefon görüşmesinde Merkel'e kendilerini Poroşenko olarak tanıtıp Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus ikili Merkel’le görüşmelerinden alıntılar da yayımladı. Yayımlanan alıntılarda Merkel’in herhangi bir sır vermediği ve daha önce olduğu gibi Rusya ile çatışmada Batı’nın birlikteliğinden söz ettiği belirtildi.

Ayrıca telefon görüşmesinin içeriğinin kamuoyuna yönelik olmadığı da kaydedildi. Merkel, telefon görüşmesinde, sözde Poroşenko’ya 2019 seçimlerini mevcut başkan Volodimir Zelenski’ye karşı kaybettiğini hatırlatarak, seçilen hükümete güvenilmesi gerektiğini kaydetti.

Merkel, telefon görüşmesini ‘tüm kalbiyle en iyi dileklerini’ sunarak bitirdi. Ancak Merkel’in görüşmenin sonuna doğru yaşamıyla ilgili özel sorulardan rahatsız olduğu kaydedildi.

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Merkel, telefonda emekli maaşını soran muhatabına cevap vermedi. Ayrıca Rusça konuşup konuşamadığı sorusuna ise “Rusçam 2014’tekinden bile daha kötü” yanıtını verdi. Merkel, 2014 yılında Poroşenko, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik Minsk anlaşmalarını imzalamıştı.

MERKEL'İN OFİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Merkel'in sözcüsü Deutsche Presse-Agentur'a verdiği demeçte söz konusu görüşmenin gerçekleştiğini kabul etti.

Sözcü 'Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko olduğunu iddia eden bir kişiyle yapılan telefon görüşmesini doğrulayabilirim' dedi.

Merkel’in ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Telefon görüşmesi 12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş ve Dışişleri Bakanlığı’nın dil servisi tarafından Almanca-Ukraynaca tercümeyle desteklenmiştir. Eski Federal Şansölye daha sonra Dışişleri Bakanlığı’nı telefon görüşmesi sırasında arayan kişi hakkında edindiği izlenim konusunda bilgilendirmiştir.'

Merkel görevde olduğu süre boyunca Poroşenko ile sık sık görüşmüştü. Şu anda 57 yaşında olan Poroşenko 2014-2019 yılları arasında görev yaptı.

DAHA ÖNCE DE ÜNLÜLERİ KANDIRMIŞLARDI

Wowan ve Lexus isimlerini kullanan iki Rus daha önce de sahte isimler kullanarak ünlüleri birkaç kez kandırmıştı.