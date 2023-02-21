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Son dakika: Ve Putin sessizliğini bozdu... Rus liderden flaş açıklama

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#Ukrayna Savaşı#Putin#Dünya
Son dakika: Ve Putin sessizliğini bozdu... Rus liderden flaş açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 11:56

On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken gözler Moskova'ya çevrilmiş durumunda. Ukrayna'daki savaş için sessizliğini bozan Rusya Devlet Başkanı Putin flaş açıklamalara imza attı.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaş bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken tüm gözler Moskova'da.

Başkent Moskova'da parlamento üyeleri ve askerlere bir konuşma yapan Putin sessizliğini bozdu.

PUTİN'DEN BATI'YA SERT MESAJLAR

TSİ 12.00'da başlayan konuşmada savaştaki son durumu değerlendiren Rus lider 'Donbass problemini çözmek için her şeyi denedik ancak Batı başka bir senaryo için hazırlandı' dedi.

Kiev'in savaştan önce Batı ile silah anlaşmaları için temasa geçtiğini öne süren Rus lider askeri harekat kapsamındaki görevlere adım adım karar verileceğini belirtti.

Son dakika: Ve Putin sessizliğini bozdu... Rus liderden flaş açıklama

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Rusya'nın çıkarlarını ve konumunu korumaya devam edeceğini ilan eden Putin, 'ABD tek taraflı olarak anlaşmalardan çıktı'

Rus lider 'Savaşı onlar başlattı ve biz güç kullanarak durdurmak mecburiyetinde kaldık' dedi.

Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafını Rusya ile küresel bir çatışmaya dönüştürmeye çalıştığını ve Rusya'nın varlığının tehlikede olduğunu söyleyen Putin, 'Yerel çatışmayı küresel bir çatışmaya çevirmeyi planlıyorlar, biz bunu bu şekilde anlıyoruz ve buna göre tepki göstereceğiz' dedi.

'Batı cini şişeden çıkardı' diyen Putin, 'Burada insanların yaşadığı trajedi umurlarında değil. Kendilerini demokrasi kisvesi altında ifade etmeye çalışıp başka ülkelere etiketler yapıştırıyorlar' dedi.

Putin mağdurların artmasının sorumlusunun Kiev olduğunu öne sürdü ve 'Ukrayna'daki gidişatın sorumluluğu Batı elitlerine aittir' dedi.

PUTİN'DEN ASKERİ DESTEK UYARISI

Putin, Batı'yı Ukrayna'ya ek askeri yardım sağlamaması konusunda uyardı ve bu tür bir desteğin Moskova'dan askeri bir yanıt alacağını söyledi. Putin, 'Rusya'yı sahada yenmek imkansızdır' dedi. Rus lider sözlerine şöyle devam etti;

'Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız.'

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Batı'yı dünya meselelerinde “sınırsız güç” peşinde koşmakla suçlayan Putin, 'Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı koz olarak kullanıyor' dedi.

PUTİN SON NOKTAYI KOYDU: SAVAŞ DEVAM EDECEK

Rus lider Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısına 'sistematik olarak' devam etme sözü verdi.

AÇIKLAMA SIRASINDA VGTRK ÇÖKTÜ

Uluslararası ajanslar Putin'in konuşması sırasında yaşanan yoğunluk nedeniyle kamu yayıncısı Tüm Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayıncılık Şirketi'nin(VGTRK) web sitesinin çöktüğünü duyurdu. 

Son dakika: Ve Putin sessizliğini bozdu... Rus liderden flaş açıklama

GECE 01.00'DA KREMLİN'E GİTTİ

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Putin'in zırhlı konvoyu sabahın erken saatlerinde Kremlin'e doğru giderken görüntülendi.

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Gazete konvoyun gece 1'de Kremlin'e giriş yaptığını yazdı. İngiliz gazete Putin'in yarın ise on binlerce kişinin katılacağı bir miting yapmaya hazırlandığını yazdı.

Haberde 'Rusya parlamentosundan bir kaynak, RIA Novosti'ye, 22 Şubat'taki bir miting etkinliğine Putin de dahil olmak üzere 200.000 kişinin katılmasının beklendiğini doğruladı' ifadesine yer verildi.

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#Ukrayna Savaşı#Putin#Dünya

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