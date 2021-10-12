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Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

#MERKEL#Türkiye#Göç Sorunu
Merkelden flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa’ya yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) için merkezi bir rol oynadığını belirtti.

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Jüdische Allgemeine gazetesi, Kudüs'te Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünü ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili sözlerine yer verdi.

Merkel, vedaya geliyor

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Başbakan Merkel burada Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, "Türkiye’yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa’ya yasa dışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye’nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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Dış politikanın, değerler ve çıkarların bir karışımı olduğunu söyleyen Merkel, "Burada doğru dengeyi bulmak büyük mesele." dedi.

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#MERKEL#Türkiye#Göç Sorunu