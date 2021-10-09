Merkel, vedaya geliyor

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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel’in İsrail, İspanya ve Belçika’nın yanı sıra Türkiye’yi de ziyaret ederek İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini belirtti. Seibert, Hürriyet’in “Bu ziyaretin özel bir amacı mı var? Görüşülecek öncelikli konular neler” sorusunu şöyle yanıtladı: “Türkiye bizim için çok önemli ve sıkı ilişkilerimizin olduğu bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı. Almanya’da milyonlarca insanın kökeni Türkiye’dedir. Bu insanlar iki ülke arasında köprü oluşturuyor. Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güven içinde işbirliği yapmak çok önemli.”

Seibert, Türkiye’nin başta Suriyeliler olmak üzere milyonlarca sığınmacıya kucak açmasını takdir ettiklerini belirterek, “Bu katkı Avrupa tarafından da kabul edilmeli” dedi.