Merkel fena kızdı... Tehlike çok yüksek

Almanya'da pazartesi gününden itibaren en fazla 800 metre kare büyüklüğündeki küçük ve orta ölçekli işyerleri yeniden açıldı. Ancak bununla birlikte daha fazla ve büyük işyerlerinin açılması tartışmaları başladı.



Başbakan Merkel bu tartışmalara ilk kez bugüne kadar göstermediği bir sertlikle karşılık verdi. Alman haber ajansı dpa'nın bildirdiğine göre Merkel partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti meclisi toplantısında daha fazla açılım tartışmalarını bir "alem havası" olarak niteledi.



Ajansın katılımcılara dayanarak verdiği habere göre toplantıya telekonferansla katılan Merkel bu "bir tartışma alemine dönüşen daha fazla açılım tartışmalarının koronavirüsle mücadelede elde edilen başarıyı geriye çevireceği korkusu taşıyorum" dediği belirtildi.



TEHLİKE ÇOK YÜKSEK



Merkel daha fazla işyerinin açılması tartışmalarının insanların büyük çoğunluğunun sosyal temas yasağına uymamasına yol açacağı yönünde derin endişe taşıdığını söyledi ve daha fazla gevşeme tartışmalarının bir yararı olmadığı uyarısında bulundu.



Almanya'da federal hükümet eyaletlerle birlikte dört haftadır süren koronavirüs önlemlerinin çok dikkatli bir şekilde adım adım açılması kararını aldı. Bu karara göre en fazla 800 metre kare büyüklüğündeki küçük ve orta ölçekli dükkan ve mağazalar pazartesi gününden itibaren yeniden açıldı.



Okullar mayıs ayı başından itibaren kademeli olarak açılacak. Hükümet bu dikkatli önlemlerle mormal hayata dönüş yollarını test ediyor.



Hızlı bir açılımın virüsün yeniden hızla yayılmasına yol açacağı ve önünün alınamayacağı korkusu yaşıyor.



8 ve 9 Mayıs tarihleri bu konuda çok belirleyici kritik bir tarih olarak görülüyor. Dükkanların açılmasıyla virüs bulaşanların 8, 9 Mayıs'ta hasta oldukları anlaşılacak.



Başbakan Merkel eyaletlerdeki daha fazla açılım tartışmalarını, asıl o zaman ekonominin ve okulların geleceğini görecekleri uyarısında bulundu.