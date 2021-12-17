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Melania Trump 'kobalt mavisi' gözlerini satışa çıkardı!

#Melania Trump#Nft#GÖZ
Melania Trump kobalt mavisi gözlerini satışa çıkardı

Donald Trump'ın eşi ve ABD'nin eski First Lady'si olan Melania Trump gözlerini NFT olarak satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Melania elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağını da açıkladı.

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ABD'nin önceki Başkanı Donald Trump'ın eşi ve eski First Lady Malania Trump da NFT dünyasına giriş yapan ünlüler arasına katılıyor. Eski First Lady, güzelliğiyle ünlü derin mavi gözlerini NFT haline getirerek satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından duruyu yapıp girişimini açıklayan Malania için hazırlanacak NFT'yi ünlü sanatçı Marc-Antoine Coulon yapacak.

NFT'nin Melania'nın 'kobalt mavisi' gözlerinin bir sulu boya çalışması olarak hazırlanacağı ve kripto piyasasında satışa çıkacağı belirtildi. NFT bir kripto para birimi olan Solana ile satın alınabilecek. 1 Solana 180 dolara tekabül ediyor.

Satıştan elde edilecek gelirin bir kısmının Melania Trump'ın başında olduğu ve zor durumdaki çocuklara yardım amacıyla kurulmuş olan vakfa bağışlanacak. Paranın geri kalanı için tasarlanan başka bir yardım kampanyası olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Melania Trump kobalt mavisi gözlerini satışa çıkardı

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"Sanata olan sevgimin bir yansıması olan NFT girişimimin hayata geçeceğini duyurmaktan dolayı gururluyum. Be Best adını verdiğim ve çocuklara destek olmak amacıyla kurduğum oluşuma da nakit desteği sağlayacak bu girişim teknoloji temelli olduğu gibi aynı zamanda bu çocukların da bilgisayar bilimleri, programlama ve yazılım geliştirme gibi konularda eğitim almasına yardımcı olacak." diyerek duyuruyu sosyal medya hesabından paylaşan Melania Trump eseri satın alanlara NFT'yle birlikte kendi sesiyle kaydedilmiş bir 'umut' mesajı da yollayacak.

 

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NFT'nin bu ay sonuna kadar satışta kalacağını belirten eski First Lady gelecekte de buna benzer satışlar yapacağının da müjdesini verdi.

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