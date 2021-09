Eski yardımcısı kitap yazdı First Lady küplere bindi: Bunun adı yalan ve ihanet!

Donald Trump'la evlendiği günden beri basının ilgi odağı olan ve Trump sürpriz bir şekilde başkanlığa seçildikten sonra da First Lady'liğe terfi eden Melania Trump sürekli olarak eski Beyaz Saray çalışanlarının skandal açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Donald Trump'la evliliği hep gündemde olan ve merak edilen Melania uzun zamandır ortalarda görünmedikten sonra bir kez daha bir kitapla konuşuluyor...

Eski First Lady'nin sözcüleri, eski özel kalem Stephanie Grisham tarafından yazılan ve Melania Trump'ı eleştiren kitap hakkında bir açıklama yaptı.

5 Ekim'de yayınlanması planlanan Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray'da geçirdiği zamanları anlatan kitabı, Melania Trump'ın ekibinden 'Sibirya soğukluğunda' bir tepki gördü.

Bu pazartesi günü, Politico, eski First Lady'yi "Önemsemez, isteksiz ve mesafeli" bir "talihsiz Fransız kraliçesi" olarak tasvir eden kitaptan birkaç bölümü gün yüzüne çıkardı.

Politico ayrıca, yakında çıkacak olan I'll Take Your Questions Now: What I See in the Trump White House (Sorularınızı Şimdi Alacağım: Trump Beyaz Sarayı’nda Ne Gördüm) adlı kitaptan aldıkları ilk özel alıntılar hakkında bir yorumda bulunması için de Melania Trump'a ulaştı.

Melania Trump'ın ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu kitabın arkasındaki niyet açıktır. Basın sekreteri olarak kötü bir performans gösteren, kişisel ilişkilerde başarısız olan ve Beyaz Saray'daki profesyonel olmayan davranışlar sergileyen birisinin sonradan kendini kurtarma girişimidir. Yalan ve ihanet yoluyla, Bayan Trump'ın adını kullanarak ilgi ve para kazanmaya çalışıyor.”

Temmuz 2019'dan Nisan 2020'ye kadar Donald Trump'ın ekibinde iletişim direktörü olarak çalışan Stephanie Grisham, bundan önce 2017'den 2019'a kadar da Melania için basın sekreteri olarak çalıştı.

Grisham, hiç basın brifingi vermeyen tek Beyaz Saray basın sekreteri olarak hatırlanıyor.

Eski basın sekreteri 2020'de First Lady için çalışmaya geri döndükten sonra Ocak 2021'de istifasını verdi.

Melania Trump, kendisini alenen eleştiren eski çalışanları hakkında ilk kez yorum yapmıyor.

Melania Trump, ocak ayında, eski danışmanı ve arkadaşı Stephanie Winston Wolkoff'un bir kitap ve onunla birlikte özel ses kayıtlarını yayınlamasından sonra bir de Daily Beast'te yayınlanan bir makalede kendisi için “Amerika'nın yıkımında suç ortağı” dediğine şahit olduktan sonra da bir açıklama yapıp bu eleştirilere cevap vermişti.

Eski First Lady küresel pandemiye atıfta bulunarak, “bu trajik olaylar yaşanırken müstehcen dedikodular, haksız kişisel saldırılar ve gündemde olmak isteyen ve bir amacı olan insanlardan bana yalan yanlış suçlamalar gelmesini utanç verici” bulduğunu söyledi.

Trump’ın Adalet Bakanlığı ekibi, Ekim 2019'da Winston Wolkoff'a karşı gizlilik anlaşmasının ihlali iddiasıyla dava açtı. Biden Adalet Bakanlığı ekibi Şubat 2021'de bu davadan vazgeçti.

