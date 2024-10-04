Araştırmacılar, soğuk algınlığını hızla iyileştiren yeni bir yöntemi keşfettiler! ‘Çocuklarda hastalığın süresini iki gün kısaltıyor’

Möeller, "Bu son derece ucuz ve basit müdahalenin küresel düzeyde uygulanma potansiyeli var. Ebeveynlere, çocukları ve aileleri üzerinde soğuk algınlığının etkisini sınırlamak için güvenli ve etkili bir yöntem sağlamak, bu yaygın rahatsızlığın sağlık ve ekonomik yükünü önemli ölçüde azaltacaktır” şeklinde konuştu.

Ayrıca, burun damlası kullanan çocukların soğuk algınlığı sırasında daha az hırıltılı solunum yaptığı gözlemlendi ve bu konuda daha derinlemesine araştırmalar yapma planları olduğu belirtildi.