Son dakika...Bu görüntü olay yarattı... Donald Trump ve Melania Trump ile ilgili flaş iddia!

Bazı iddialara göre fotoğraflar 2019 yılına ait. Uzmanlara göre 10 gündür kameralar karşısında görünmeyen Başkan Trump’ın Londra çektirdiği fotoğraflardan yararlanılmış ve eşi Melania Trump ile görüntüleri fotoşop programı kullanılarak birleştirilmiş.

Melania Trump twitter hesabından yaptığı paylaşımda: 'Başkan Donald J. Trump ve First Lady Melania Trump'tan Mutlu Noeller. @realDonaldTrump ve @FLOTUS, 10 Aralık'ta, Washington, D.C.'deki Beyaz Saray'ın Büyük merdiveninde resmi 2020 Noel portresi.' (Resmi Beyaz Saray fotoğraf Andrea Hanks) şeklide yazmıştı.

Ancak bazı iddialara göre, Melaniea Trump’ın paylaştığı fotoğraf aslında geçen yıl Londra'da çekilmiş fotoğrafın fotoşop programıyla birleştirildiği düşünülüyor.





İddialarla ilgili yorum değerlendirmede bulunan New York Film Akademisi’nden fotoğraf uzmanı David Mager, 'Bana göre bu fotoğrafların sahne olduğunun en büyük kanıtı temas gölgesinin olmaması' dedi. Mager şöyle devam etti: 'Her ikisi için, özellikle de First Lady'de, saç çizgisinde kesinlikle bir kâğıt kesimi hissi var. Dikkat edin, yakınlaştırırsanız, koluyla ceketi arasında gerçekten bir temas olmadığını görebilirsiniz.’

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, 04 Haziran 2019'daki devlet ziyaretleri sırasında Galler Prensi Charles, Cornwall Düşesi Camilla için Winfield House'da bir akşam yemeği yemişti. Fotoğrafların bu görüşme sırasında çekilen çok sayıda fotoğraf kullanılarak birleştirildiği düşünüyor.

Başkan Trump, en 12 Aralık'ta kameralar karşısına geçmişti, 10 gündür nerede olduğu, ne yaptığı bilinmiyor.