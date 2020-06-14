Melania Trump'la ilgili şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı

Melania Trump, Donald Trump ile olan evlilik sözleşmesini oğulları Barron’un finansal haklarını iyileştirmek adına 2017 yılında yenilemiş. First Lady hakkında gelecek hafta yayınlanacak kitaba göre, Melania’nın Beyaz Saray’a geç taşınmasının ardındaki neden de bu.