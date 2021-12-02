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The Guardian'dan Donald Trump hakkında bomba iddia! 'Onu durdurmak mümkün değildi'

#Donald Trump#Koronavirüs#Joe Biden
The Guardiandan Donald Trump hakkında bomba iddia Onu durdurmak mümkün değildi

The Guardian gazetesi, Donald Trump'ın ABD başkanı olduğu dönemde Joe Biden'la ilk canlı yayın tartışmasına çıkmadan 3 gün önce yaptırdığı korona virüs testinin "pozitif" sonuçlandığını iddia etti.

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İngiliz The Guardian gazetesi, Donald Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un hatıralarını kaleme aldığı ve ilerleyen günlerde satışa çıkması beklenen “The Chief’s Chief” kitabının bir kopyasını ele geçirdi.

The Guardian'ın haberine göre Meadows kitapta, Trump'ın 2020 başkanlık seçimi döneminde Biden ile çıkacağı canlı yayın düellosundan önce Covid-19'a yakalandığı döneminden bahsetti. Buna göre Trump'ın "ilk pozitif testi" 29 Eylül 2020'de Biden ile ilk canlı yayın tartışmasından 3 gün önce sonuçlandı.

Meadows'a göre pozitif test sonucu, Trump'ın 26 Eylül'de Pensilvanya'daki seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada geldi. Meadows, o zamanki Beyaz Saray Doktoru Sean Conley'in ilk pozitif test sonucundan sonra, "Başkanın Beyaz Saray'dan çıkışını durdurun. Covid testi pozitif çıktı" dediğini, ancak Trump'ı durdurmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Meadows, daha sonra Trump'a başka bir sistemle tekrar test yapıldığını, bu kez sonucun negatif sonuçlandığını belirterek, "Umarım ilk gelen test sonucu yanlıştır" ifadelerini kullandı.

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Meadows'un Pensilvanya gezisi boyunca Trump'ın yakın çevresindeki herkese ona pozitif biriymiş gibi davranmaları talimatını verdiğini belirterek, "Gereksiz riskler almak istemedim, ancak endişelenecek bir şey yoksa halkı alarma geçirmek istemedim ki bu yeni ve çok daha doğru teste göre hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

TRUMP, EKİM 2020'DE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Önceki ABD Başkanı Trump, 2 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, kendisi ve eşi Melania Trump'ın testinin "pozitif" sonuçlandığını ifade etmişti. Trump, kontrol amaçlı 2 gün Walter Reed Askeri Hastanesi'ne yatırılmış, daha sonra virüsü atlatmıştı.

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#Donald Trump#Koronavirüs#Joe Biden

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