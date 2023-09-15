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Meksika'da sergilenen 'uzaylı'ların arkasındaki gerçek! Her şey bir kurgu mu?

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#Meksika#Uzaylı#Ufo
Meksikada sergilenen uzaylıların arkasındaki gerçek Her şey bir kurgu mu
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 11:31

Meksika Kongresi'ndeki özel oturumda sergilenen kalıntıların uzaylılara ait olduğu yönündeki teorinin, bundan 2 yıl önce bir grup bilim insanı tarafından çürütüldüğü hatta Youtube'da belgeselinin yayınlandığı ortaya çıktı.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın yayınladığı 36 sayfalık UFO raporu ve Meksika Kongresi'nde gerçekleştirilen 'uzaylı' oturumu ile bu hafta hiç konuşmadığımız kadar 'dünya dışı yaşam formlarını' konuştuk.

NASA UFO'lar daha derinlemesine araştırmak için bir direktör atadığını duyururken, Meksika Kongresi'nde 'uzaylılar' resmi olarak tanıtıldı.

Peki her şey anlatıldığı gibi mi? Bilim insanları uzaylı olduğu iddia edilen kalıntılar için ne diyor?

Meksikada sergilenen uzaylıların arkasındaki gerçek Her şey bir kurgu mu

MEKSİKA'DAKİ OTURUM

UFO'larla ilgili uzun süredir araştırmalar yapan Meksikalı gazeteci Jaime Maussan, kongrede gerçekleştirilen özel oturumda Peru'nun Cusco kentindeki bir madende bulunan iki kalıntıyı sergileyerek söz konusu cesetlerin 'insana ait olmadığını' öne sürdü.

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1000 yıllık olduğu öne sürülen kalıntıların DNA testlerinin yüzde 30'undan fazlasının fosil kaydı incelenen hiçbir canlıyla uyuşmadığını iddia eden Maussan yeminli ifadesinde “Bu evrende yalnız olmadığımız gerçeğini kabullenmeliyiz” dedi.

Araştırmacılar garip bir kafatasına sahip, 3 parmaklı, dişsiz kalıntıların bir tanesinde "yumurta" bulunduğunu aktarırken Meksika Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü José de Jesús Zalce Benítez "Bu cesetlerin insanlarla hiçbir ilişkisi olmadığını teyit edebilirim." dedi.

Meksikada sergilenen uzaylıların arkasındaki gerçek Her şey bir kurgu mu

BİLİM İNSANLARI ŞÜPHELİ: BİLİMSEL VERİ VE KANIT YOK...

Bilim insanları dünyayı şoke eden oturuma şüpheli yaklaştı. Çoğu isme göre böyle bir çalışmanın detaylı analizinin yapılması, hakem denetiminden geçmiş olması ve bilimsel bir dergide yayınlanmış olması gerekiyordu.

Manchester Üniversitesi'nden profesör Michael Garrett İngiliz Dailymail gazetesinde yaptığı açıklamada 'Eğer iddialar gerçek olsaydı, Nature ya da Science gibi hakemli dergilerde yer alan makalelerde bilimsel veriler ve kanıtlar görürdük. Meksika Kongresi'nin bu tür saçmalıklara yer vermek konusunda ne düşündüğünden emin değilim.' dedi.

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Başka bir bilim insanı Julieta Fierro çok daha sert konuştu ve Maussan'ın verdiği birçok detayın anlamsız olduğunu belirterek kalıntıların dünya dışı olduğunu anlamak için X-ray'den çok daha ileri bir teknolojiye ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Meksikada sergilenen uzaylıların arkasındaki gerçek Her şey bir kurgu mu


TEORİ ASLINDA 2 YIL ÖNCE ÇÜRÜTÜLMÜŞTÜ

Mailonline'da yer alan habere göre, Maussan'ın dünya gündemine bomba gibi düşen 'uzaylı' teorisi alında kongreye sunulmadan iki yıl önce bir grup bilim insanı tarafından çürütülmüştü.

'Scientists Against Myths' YouTube kanalında yayınlar yapan bilim insanı Alexander Sokolov tarafından bir araya getirilen bir grup araştırmacı uzaylı olduğu öne sürülen kalıntıların aslında 'insan ve hayvan kemiklerinden oluşan bir karmaşadan' ibaret olduğunu iddia ediyor.

Meksikada sergilenen uzaylıların arkasındaki gerçek Her şey bir kurgu mu

Youtube/Scientists Against Myths

LAMA YA DA ALPAKA KAFATASI

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2021 tarihli YouTube belgeselinde, cesetlerden birinin üst kol kemiğinin olması gereken yerde bir uyluk kemiği olduğu, kafa kısmının da bir lama ya da alpaka kafatasının arka kısmından oluşturulduğu iddia ediliyor.

Araştırma ekibi kafatasının yüz kısmının kırıldığını ve geriye sadece beyin kasasının kaldığını, bu kısmın da 'uzaylı' kafasının ön kısmını oluşturmak için kullanıldığını belirtiyor.

Meksikada sergilenen uzaylıların arkasındaki gerçek Her şey bir kurgu mu

Youtube/Scientists Against Myths

İNSAN KEMİĞİ BAŞ AŞAĞI YERLEŞTİRİLMİŞ

Sokolov belgeselde kafatası boşluğunun lamanın kafatası boşluğuna mükemmel bir şekilde uyduğunu belirtirken tuhaflıklar bununla da bitmiyor...

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Araştırmacılar, cesetlerden birindeki uyluk kemiğinin bir insan uyluk kemiği olduğunu, ancak baş aşağı yerleştirildiğinibelirtiyor. Bilim insanlarına göre diğer uyluk kemiği ise insan bacağının alt kısmına ait bir kaval kemiği.

Bu durum 'uzaylının' yürümesini imkansız hale getirirken, Maussan keşfi ile ilgili bilim dünyasından gelen tepkileri 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirdi.

Meksika'daki oturumun başrolünü oynayan Maussan 8 yıl önce yine uzaylı cesedi bulduğunu öne sürerek dünya gündemine oturmuştu. Bilim insanları yaptıkları incelemeler sonrası Maussan'ın uzaylı olduğunu iddia ettiği kalıntının bir çocuğa ait olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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#Meksika#Uzaylı#Ufo

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