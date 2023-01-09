Macron öğretmeniyle yaşadığı aşkı böyle savundu: 'Aşık olduğunuzda seçim sizin değildir'

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, otizmli gazetecilerin ünlü insanlarla röportaj yaptığı 'Les Rencontres du Papotin' programına katıldı.

Fransız lider, France 2 kanalında yayınlanan programda cesur sorularla karşı karşıya kalırken aşk hayatından, mal varlığına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ÖĞRETMENİ İLE EVLENMEMELİ"

Gazetecilerin kendine yönelttiği soruları elindeki bir kağıttan okuyan Macron, Adrien isimli bir gazetecinin kendisi ile ilgili yorumunu yüksek sesle okudu:

"Cumhurbaşkanı örnek olmalı ve öğretmeniyle evlenmemeli"



"AŞIK OLDUĞUNUZDA SEÇİM SİZİN DEĞİLDİR"

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Fransız lider kendisinden 24 yaş büyük karısı Brigitte ile ilgili gelen bu eleştiriyi "Mesele örnek olmak ya da olmamak değil. Aşık olduğunuzda, seçim sizin değildir" sözleri ile cevapladı.

Kendisi de gülerek, "O aslında benim öğretmenim değildi, sadece tiyatro öğretmenimdi. Tam olarak aynı şey değil" diyen Macron sözlerine şöyle devam etti;

"Aşkın temel prensibi her şeyi mümkün kılmasıdır. Aşık olacağınız kişinin sizinle aynı yaşta olacağı yazılı bir kural değil. Bu sizden çok daha güçlü ve sizi aşan bir şey."



"ÇOK FAZLA PARANIZ VAR MI?"

Fransız lidere gelen bir başka ilginç soru, "Çok fazla paranız var mı?" oldu. Eski bir bankacı olan Macron bu soruya, " Dürüst olmak gerekirse başkan olmadan önce daha fazla param vardı" diyerek cevap verdi.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEK KORKUTUCU MU?"

Bir başka gazeteci, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmenin korkutucu olup olmadığını sordu.

"Putin ile tanıştığınızda onun tatsız birisi olmadığını görüyorsunuz. İşte paradoks da bu." diyen Macron, Putin’in savaşı Rusya topraklarını yeniden genişletmek için başlattığını öne sürdü ve "Savaşı haklı çıkaracak hiçbir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.



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Macron ve eşi, Fransız liderin okuduğu lisede tanıştı, ancak bu klasik bir ‘lise aşkı’ değildi. Çünkü Brigitte Trogneux, Macron’un, evli ve üç çocuklu tiyatro öğretmeniydi. Tanıştıkları sırada Macron 15, Brigitte Trogneux ise 39 yaşındaydı.

Macron ailesi çocuklarının, Brigitte Trogneux’nün kızı olan, sınıf arkadaşı Laurence Auzière’e aşık olduğunu sanıyordu. Ancak oğullarının gönlünü kendinden 25 yaş büyük öğretmenine kaptırdığını öğrendiklerinde tepkileri sert oldu.

Aile öğretmeni “çocuklarından uzak durması” konusunda uyarıp Macron'u Paris’teki yatılı bir okula gönderdi. Ancak aldıkları bu önlemler çiftin arasına giremedi, Macron ve Brigitte yıllarca görüşmeye devam etti.

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Brigitte Trogneux, Macron ile birlikte olabilmek için kocasından ayrıldı. Çift 2007 yılında evlendi.