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Macron boğazlı kazak modasını başlattı! Fransa'da büyük öfke...

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#AVRUPA#Enerji#Macron
Macron boğazlı kazak modasını başlattı Fransada büyük öfke...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 12:09

Avrupa'da patlak veren enerji krizi nedeni ile sert bir kışa hazırlanan Fransa'da bakanlar uzun süredir kışlık kıyafetleri ile poz veriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da vatandaşlarına 'örnek' olabilmek için kameralar karşısına boğazlı kazağı ile çıktı. Hükümet vatandaşların tasarruf planına uyması halinde kışı elektrik kesintisi olmadan atlatabileceklerini öne sürerken muhalefet ve sosyal medyanın öfkesi giderek artıyor...

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı Avrupa'yı bu yıl soğuk ve karanlık bir kışa mahkum edecek gibi görünüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kıtaya giden gazı önemli ölçüde kısması sonrası kendilerini büyük enerji krizinin içinde bulan Avrupa ülkeleri aldıkları tasarruf önlemleri ile bu kışı atlatmayı planlıyor.

UZMANLAR ENDİŞELİ: TASARRUF YETERLİ OLMAYABİLİR

AB ülkelerinin aydınlatma ve ısınma için aldığı tedbirler aylardır gazete manşetlerinde. Almanya, Fransa, Danimarka gibi birçok ülke aldıkları tedbirleri kış yaklaştıkça artırırken uzmanlar tasarrufların enerji krizini atlatma konusunda yeterli olmayacağından endişeli.

Macron boğazlı kazak modasını başlattı Fransada büyük öfke...

Fransız Başbakan son günlerde hep kışlık kalın kıyafetler içerisinde görülüyor

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FRANSIZLARA 'TASARRUF' ÇAĞRISI

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne tüm bu endişelerin ortasında yaptığı açıklamada Avrupa'daki gaz kıtlığına rağmen ülkelerinin kışa hazır olduğunu iddia etti. Durumu çok önceden tahmin ettiklerini ve hazırlıklarını ona göre yaptıklarını belirten Başbakan 'Vatandaşlarımız enerji tasarrufu planına katılırsa kışı elektrik kesintisi olmadan atlatabiliriz" diyerek vatandaşlarına çağrıda bulundu.

Macron boğazlı kazak modasını başlattı Fransada büyük öfke...

MACRON BOĞAZLI KAZAKLA KAMERA KARŞISINA ÇIKTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Elysee Sarayı'nda yaptığı konuşma sırasında her zamanki gibi gömlek kravat yerine kışlık boğazlı bir kaza ile görüntülendi. Fransız liderin daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile olan görüşmesinde kazaklı olduğu görüldü.

Macron boğazlı kazak modasını başlattı Fransada büyük öfke...

"MACRON BOĞAZLI KAZAK MODASINI BAŞLATTI"

Macron'un görüntüsü Fransız basınında büyük yankı uyandırdı. Çoğu basın kuruluşu Macron'un kazak hamlesinin hükümetin enerji tasarrufu girişimine destek mesajı olduğunu öne sürerken RTL “Macron boğazlı kazak modası başlattı” başlığını kullandı.

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Fransız hükümeti zor geçecek kış aylarında vatandaşlarına ısınmadan tasarruf yapmak için kalın giyinmelerini önerirken, Fransız bakanlar da bir süredir kameralar karşısına, ceket, şişme mont ve kazak gibi kışlık kıyafetlerle çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Macron'un da bu trende uyarak vatandaşlarına örnek olmaya çalıştığı düşünülüyor.

Macron boğazlı kazak modasını başlattı Fransada büyük öfke...


"EKMEK YOKSA PASTA YESİNLER" GÖNDERMESİ

Fransız bakanlar enerji tasarrufu için 'kış modasını' başlatsa da muhalefet konuya tepkili. Parlamentodaki en büyük muhalefet partisine başkanlık eden aşırı sağcı Marine Le Pen, 'Ekmek yoksa pasta yesinler' göndermesi yaparak 'Isınamıyolar mı? Kaşmir giysinler' dedi.

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Gaspard Gantzer palto giyen bakanları paternalist bir yaklaşımla suçlarken sosyal medyanın da bu konuda bakanlarla hemfikir olmadığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK ÖFKE: 'NASIL BU KADAR AMATÖR OLABİLİRSİNİZ?"

Hanelere yapılan 'ısınmayı 19 derecenin üzerine çıkarmayın' tavsiyesi Fransa'da halkın öfkelenmesine neden oldu. Kullanıcılardan birisi tavsiye için 'Bu hükümetin battığı anlamına gelir' yorumunda bulundu.

Başka bir kullanıcı, "Bu kış milyonlarca kişi soğuktan acı çekecek ve bunlar boğazlı kazakları içinde bize gülümsüyorlar" derken bir diğeri 'nasıl bu kadar amatör olunabilir' diye tasarruf önlemlerine isyan etti.

DANİMARKA VE ÇEKYA BATTANİYE DAĞITTI

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Fransa'da kalın kıyafetler konusunda tartışmalar devam ederken iki farklı Avrupa ülkesi Danimarka'da çalışanlara ve Çekya'da da öğrencilere battaniye dağıtıldığı öğrenildi.

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#AVRUPA#Enerji#Macron

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