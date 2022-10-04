Putin'in treni yola çıktı! İçindekilerle ilgili iddia Avrupa'yı ayağa kaldırdı

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğü'ne bağlı bir tren, hafta sonu Rusya'nın merkezinden Ukrayna'nın ön cephelerine doğru giderken görüldü.



Rus yanlısı paylaşımlar yapan Telegram kanalı Rybar, terene ait görüntüleri paylaşarak büyük yük konvoyunun zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer askeri ekipmanları Ukrayna'ya götürdüğünü duyurdu.



Rusya'nın merkezinden Ukrayna'daki cephe hattına doğru giden treni gösteren videodan bir görüntü

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMA

Olay bu noktaya kadar Rusya'nın gerçekleştirdiği bir başka askeri sevkiyat gibi görünüyordu ancak Ukraynalı savunma uzmanı Konrad Muzyk'ın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

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Muzyk, trenin bağlı olduğu 12. Ana Müdürlüğü'nün nükleer silahlar ile doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi;

"Bu tren Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğüne ait. Söz konusu müdürlük nükleer mühimmattan, bunların depolanmasından, bakımından, nakliyesinden ve birimlere verilmesinden sorumludur."





PUTİN SİNYAL VERİYOR

Muzyk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı nükleer tehdit sonrası, nükleer silah programı için ekipman taşıyan bir konvoyu devreye sokarak Batı'ya bir sinyal vermeye çalıştığını iddia etti.

Muzyk Putin'in sinyal vermeye çalıştığını iddia etse de terene ait videonun hiçbir şekilde nükleer salınım hazırlıklarını" göstermediğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin 22 Eylül'de yaptığı açıklamada “Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse, Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil” diyerek örtülü nükleer tehditte bulunmuştu. Putin aynı açıklamada ülkesinde 'kısmi seferberlik' ilan edildiğini duyurarak, 300 bin Rus vatandaşının askere alınacağının haberini vermişti.

AVRUPA DİKEN ÜSTÜNDE



Rusya'dan yola çıkan trenin nükleer silah ekipmanları taşıdığı iddiası büyük yankı uyandırdı. Batı medyası konuya geniş yer ayırırken ABD Savunma Bakanı Loyd Austin, Putin’in Ukrayna’da nükleer silah kullanmakla ilgili tehditlerinde ‘blöf yapmadığını’ söyledi.



Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de BBC’ye yaptığı açıklamada savaşın tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek Putin'in blöf yapmadığının altını çizmişti.



KIYAMET SİLAHI DEVREYE GİRİYOR



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NATO dün yaptığı uyarı ile Putin'in 'kıyamet silahı' adını taşıyan devasa Nükleer Denizaltısının Beyaz Deniz üssünden ayrılmış olabileceğini iddia etti. Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kayboldu ve Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Deniz'e gidiyor olabilir.

SON 30 YILDA ÜRETTİKLERİ EN BÜYÜK DENİZALTI

Rusya'nın son 30 yılda ürettiği en büyük denizaltı olduğu söylenen bu dev askeri araç İngiliz basını tarafından sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildi diyerek tanıtılmıştı. Belgorod denizaltısı temmuz ayından beri faaliyette ve yüzeye geri dönmek zorunda kalmadan 120 güne kadar gidebilir.



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Nükleer denizaltının, düşman kıyı şeridini harap eden radyoaktif tsunamileri açığa çıkarabilen Poseidon adındaki sualtı insansız hava aracını taşıdığı biliniyor.

Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor.

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