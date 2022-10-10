Lukaşenko'dan son dakika açıklaması... Belarus savaşa mı giriyor?

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Kırım Köprüsü ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapılan saldırılar sonrası 8 aydır devam eden Ukrayna savaşında gerilimi zirveye tırmandı. Ukrayna savaşında belirlediği hedeflere bir türlü ulaşamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım saldırısı sonrası dört koldan büyük savaş planını yeniden devreye soktuğu konuşuluyor.

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"BELARUS RESMEN SAVAŞA GİREBİLİR"

Putin'in planına dair dünyayı tedirgin eden bir dizi senaryo içinde en dikkat çeken iddia kuzeyden açılacak yeni cephe sinyalleri oldu. Rusya'nın Kiev'e kuzeyden baskı kurmak için Belarus’u savaşa katmaya çalıştığı iddiaları hala tartışma konusuyken bu sabah Belarus'un resmen savaşa katılabileceği söylentileri ortalığı karıştırdı.



Belarus'un savaşa katılmasının cephedeki dengeleri değiştirebileceği düşünülüyor.



LUKAŞENKO'DAN AÇIKLAMA: ORTAK ASKERİ GÜÇ KONUŞLANDIRILACAK

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Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, bu sabah Kiev'e yapılan saldırı sonrası yaptığı açıklamada Ukrayna'yı Belarus'a saldırı hazırlığı yapmakla suçladı "Birlik Devletleri'nin, Batı sınırlarında ağırlaşan koşullar nedeniyle Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti olarak ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştık. Tehditlerin seviyesi üst seviyeye ulaşırsa birlik devletlerinin güçlerini kullanmaya başlayacağız. Bu oluşumun öncüsü her zaman söylediğim gibi Belarus Silahlı Kuvvetleri'dir. Bu oluşumun hazırlıkları 2 gündür sürdürülüyor" dedi.

Lukashenko açıklamasında "Şunu anlamanızı istiyorum, barış istiyorsanız her zaman savaşa hazır olmanız gerekir. Bizi kavgaya sürüklemeye çalışanlara karşı her zaman planımız olmalı" ifadelerini kullandı.



KARAR GÜVENLİK TOPLANTISINDA VERİLECEK

Batı medyasının geniş yer ayırdığı iddiaya göre, Belaruslu liderin bugün yapacağı güvenlik toplantısında savaşa katılıp katılmayacağına karar vermesi bekleniyor.



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BÜYÜKELÇİYİ ÇAĞIRDILAR, NOTA VERİLDİ

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun geçtiğimiz günlerde güvenlik konularında hükümet ve savunma bakanlığı temsilcileriyle toplantı yaptığı esnada Ukrayna'nın Belarus'a saldıracağı yönünde istihbarat aldıklarını açıklamasının ardından Ukrayna sınırına 15 bin asker göndermişti.

Belarus’ta görevli Ukrayna Büyükelçisi İgor Kizima önceki akşam Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak kendisine, “Ukrayna, Belarus’a saldırmaya hazırlanıyor. Bu girişimlere en sert yanıt verilecek” notası verildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükelçi Kizim'e diplomatik nota verildiği aktarılarak, "8 Ekim akşamı, Ukrayna'nın Minsk Büyülekçisi İgor Kizim, diplomatik nota verilmesi doğrultusunda Belarus Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı" denildi. Bu açıklamanın ardından Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz, Ukraynalı büyükelçiye diplomatik nota verildiğini doğrulayarak "Kendisi, Belarus Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak ilgili nota verildi" ifadelerini kullanıldı.



YILLAR ÖNCESİNE UZANAN ORTAKLIK

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Belarus devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rus lider ile ortaklığı uzun yıllara dayanıyor. Batı medyası Lukaşenko'nun Putin'in kendisine yıllar önce yaptığı yardımın bedelini ödediğini iddia ediyor.

Rusya 2014'te Ukrayna'yı ilk işgal ettiğinde, Lukaşenko dikkat çekici bir şekilde tarafsız kalmıştı. Ardından 2019 yılında Zelenski cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde Lukaşenko dost elini uzatmış ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek istediğini iddia etmişti. Ancak iki ülkenin dostluk bağları Ağustos 2020'de Belarus'ta patlak veren büyük protestolara kadar sürdü. Belarus'ta tartışmalı seçimler sonrası binlerce kişi sokaklara dökülürken Lukaşenko'nun beklediği destek Kremlin'den geldi. Ülkesindeki gösterilerini Putin sayesinde bastıran Lukaşenko o günden beri Rus liderin en yakın müttefiklerinden birisi.

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